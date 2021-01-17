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رياضة

أتليتكو بلباو يدرك التعادل أمام برشلونة في الدقيقة 90

الأحد 17/يناير/2021 - 11:55 م
أسيير فيلاليبري
أسيير فيلاليبري
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عمرو ابوبكر
أدرك فريق أتلتيك بلباو التعادل أمام منافسه برشلونة خلال المباراة التي تقام بين الفريقين لحسم لقب كأس السوبر الإسباني. 

سجل أسيير فيلاليبري هدف قاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليتعادل لفريقه ويمنع فوز برشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأساسي من المباراة. 

وكان أحرز أنطوان جريزمان، الهدف الثاني لفريقه برشلونة في شباك أتلتيك بلباو، خلال المباراة الجارية الآن.

وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 76 بعد تمريرة أرضية من الجهة اليسرى من جوردي ألبا في اتجاه أنطوان جريزمان، سجلها الفرنسي في مرمى بلباو.

وكان جريزمان أحرز أيضًا هدف برشلونة الأول، وتشير النتيجة الآن لتقدم البارسا (2-1) في نهائي كأس السوبر الإسباني
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