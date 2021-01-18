بعد لقاء السيسي والسكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية.. نواب: مصر القلب النابض للقارة السمراء.. ونقل الخبرات لأفريقيا تأكيدا على دورها الريادي

أمين مسعود: تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يفيد الجميع

عبد الفتاح محمد: السيسي أعاد لمصر ريادتها إفريقيا.. ومستعدون لتقديم الدعم الكامل لدول القارة

هالة أبو السعد: مصر ضربت أروع مثل في الإصلاح الاقتصادي





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول "مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري ٢٠٢١".





وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، مشيرًا إلى أن عامل الاستقرار يعد في غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتي لنجاح جهود وأنشطة الاتفاقية.





وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بالدور الذي تقوم به مصر للنهوض بقارة أفريقيا، مؤكديم على استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم ونقل الخبرات لكافة الدول الأفريقية.





وفي هذا السياق، علق النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع امكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قائلا: "مصر هي القلب النابض لأفريقيا وتبذل مجهود جبار في توطيد العلاقات مع كافة الدول الأفريقية".





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري ٢٠٢١، يعود بالفائدة على كافة دول القارة، مؤكدا أن مصر لن تبخل في تقدين الخبرات اللازمة لتطوير الدول الأفريقية وإحداث تغييرات اقتصادية في القارة بأكملها.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن استقرار المنطقة يدعم استقرار مصر التي تعد أحد أهم الدول بداخل القارة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يسعي لتقريب وجهات النظر بين مختلف الدول عربيا وإفريقيا.





ومن جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه اليوم الأحد، مع امكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قائلا:"الرئيس السيسي أعاد لمصر ريادتها إفريقيا ونحن على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامتل لدول القارة بأكملها ومصر تمتلك علاقات قوية مع الجميع".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه منذ تولى الرئيس السيسي حكم مصر وهو يعمل على إعادة العلاقات وتوطيدها مع مختلف الدول خاصة الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن ذلك تحقق بشكل كبير خاصة عندما تولت متصر رئاسة الاتحاد الأفريقي والذي من شأنه فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول القارة.





وأكد عضو مجلس النواب، أن أفريقيا تمتلك كنوز كثيرة لم يتم استغلالها حتى الآن بالشكل المناسب والتي ستعود بالفائدة والنفع على كافة دول القارة، لافتا إلى أن مصر قادرة على نشر ثقافة التطوير والإصلاح في مختلف المجالات لكافة الدول الإفريقية.





وبدورها، قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري ٢٠٢١، أمر في غاية الأهمية خاصة وأن الرئيس السيسي يعمل على توطيد العلاقات المصرية الإفريقية، مشيرة إلى أن مصر استطاعت أن تحقق انجازات هائلة في السنوات الماضية يمكن أن يستفاد بها الدول الأفريقية.





وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الإصلاح الاقتصادي والتطورات التي تشهدها مصر كفيلة أن تكون مثال يحتذى به في كافة الدول الأفريقية، قائلة:"مصر ضربت مثال عظيم في الإصلاح الاقتصادي والذي نال استحسان العالم أجمع ونقل الخبرات المصرية لدول أفريقيا يؤكد على ريادة مصر إقليميا".





وتابعت عضو مجلس النواب:"من الطبيعي أن تساند مصر كافة دول القارة وذلك نابع من دور مصر المحوري إفريقيا وعربيا ودوليا، خاصة وأنها ذات سيادة ولديها قيادة سياسية حكيمة"، لافتة إلى أن الجميع يشهد لمصر وإنجازاتها في مختلف المجالات في السنوات الماضية.