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بعيدا عن الموضوعات الدينية والسياسية.. القباج: التمويل الدولي والمحلي مسموح به في الجمعيات الأهلية.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:08 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الجمعيات الحقوقية الأجنبية في مصر مثل أي جمعية أخرى يكون لها نفس الإجراءات المذكورة في اللائحة التنفيذية، مضيفة أن الجمعيات لها الحق خلال 60 يوما في الحصول على الموافقة طالما مستنداتها مكتملة.

وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناة "إم بي سي مصر": "جميع أنواع الجمعيات الحقوقية والأهلية لها الحق في العمل إلا ما يخص الموضوعات الدينية، أو الجمعيات التي يتعلق عملها بالأمور السياسية البحتة".

وأوضحت نيفين القباج: التمويل الدولي والمحلي مسموح به، وتم قبول تمويلات بما يقرب من 2 مليار جنيه من جهات مختلفة أجنبية وليس هناك أي مشكلة من قبول التمويلات طالما تعلم الدولة مصدرها.

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