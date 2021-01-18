تعيين حطب خلفا لـ السقعان وكيلا لصحة الإسماعيلية





وكان الدكتور سامح العشماوي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أصدر قرارًا رقم 61، لسنة 2020، بتكليف الدكتور محمد حسن السعيد، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للطوارئ وهو ثانٍ مستشفى تم تخصيصة لعزل مصابى كورونا فى مصر بعد مستشفى النجيلة، للقيام بأعمال مدير المستشفى، خلفًا للدكتور على حطب، مدير المستشفى الذى صدر له قرار بالعمل فى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، ليتم تكليفه مؤخرا وكيل صحة الإسماعيلية.

أكد مصدر طبي بمحافظة الإسماعيلية، تعيين الدكتور علي حطب مدير مستشفي ابو خليفة السابق، وكيلا لوزارة الصحة بالإسماعيلية، خلفا للدكتور سعيد السقعان والذي تم نقله الي وزارة الصحة.