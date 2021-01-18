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صاحبة البلاغ ضد مدعي السرطان: والدته كانت تعرف كذبته|فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:47 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قالت حنان محمد العزب، صاحبة البلاغ ضد مدعى الإصابة بالسرطان محمد قمصان، إن بداية التعرف عليه هو التواصل معها وطلبه للدخول فى الجروبات الخاصة بمرضى السرطان وعرف نفسه على أنه مريض لوكيميا الدم، وكنا نجتمع سويًا ولكنه كان يتهرب من الاجتماعات الخاصة بنا كلها.

وأضافت حنان محمد العزب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز":"أول حاجة شككتنى فى محمد عندما رفع صورة اياد مريض السرطان أحد الأطفال بمستشفى 57357، وادعى أنها صورته وهو يتلقى الكيماوى".

وتابعت:"كلنا عارفين بعض حتى تم التواصل مع والدة الطفل صاحب الصورة وتواصلت مع محمد قمصان وطلبت منه مسح صورة ابنها من على السوشيال ميديا، وتم مسحها بالفعل، كما انه ادعى أنه مريض سرطان ويئس من العلاج وقرر توقف العلاج".

وأشارت إلى أنه نقل بوست وصية احدى مريضات السرطان اللاتى توفيت بالنص وعندما واجهته قال لها بالنص " وايه يعنى كلنا بننقل من بعض"، وظل فى كذبته، ولذلك قررت التقدم ببلاغ .

وتابعت:"والدته كانت تعرف كذبته وأن ابنها سليم وليس مريض سرطان، مضيفة أن الصورة الوحيدة التى رفعها له وهو يتلقى الكيماوى كانت للطفل اياد وليست له، موضحة أنه يتلقى هدايا ومنحا كثيرة جدًا على أساس أنه مريض سرطان.

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