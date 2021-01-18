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فن

بالعزف على البيانو.. شاهد ويزو في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:38 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ويزو في الفيديو وهي تقوم بالعزف علي البيانو وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي: 
احلي ويزو، الفنانة الجميلة، برافو عليكي 

يشار إلى أن "ويزو" شاركت في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أحمد فهمي، وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعارفة عبد الرسول.

وشاركت ويزو في عروض مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من أصدقائه النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفى خاطر".

ويُعرض حاليا للنجمة ويزو مسرحية اللوكاندة على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. 

مسرحية اللوكندة بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة إخراج اشرف عبدالباقي.
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