استشاري تغذية: الصيام المتقطع فوائده عظيمة ويقلل حجم المعدة

قال الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، تعليقًا على امتناع أحد لاعبي الرياضيات العنيفة عن الطعام لتجديد خلايا جسمه، إن الفكرة تأتي ضمن نظام الصيام المتقطع ، والذي يهضم الخلايا الميتة والتالفة، ولكن ذلك يحدث لمدة زمنية معينة، وليس بشكل متواصل.





وأضاف الدكتور رامي صلاح الدين، عبر "زووم"، لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن في حالة الامتناع التام عن الطعام لفترة تزيد عن الـ 24 ساعة ، فهو ما يسبب خطورة ، ولابد في تلك الحالة اللجوء للمكملات الغذائية؛ لتعويض النواقص من الفيتامينات.





وأشار إلى أن الامتناع عن الطعام لمدة سنة كاملة، كما جاء في الخبر، يسبب خللا في وظائف الكبد والكلى.





وأوضح أن الصيام المتقطع من الأنظمة التي من الممكن أن يتبعها الإنسان طوال حياته، وهو ما يبين عدم خطورة اتباع النظام، معقبا : "فوائده عظيمة وحجم المعدة يقل".





وأكمل أن الصيام المتقطع ، تظهر نتيجته خلال أسبوعين ، حيث تنكمش المعدة ، وتعتاد على كمية الطعام اليومية .











