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الصحة: اللقاح فعال وآمن على كل التحورات البسيطة التى حدثت فى الفيروس..فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:18 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، إن مصر بها شركة وطنية خالصة تسهل الحصول على التطعيمات، لافتا إلى أن مسؤوليتها تبدأ بالحصول على اللقاحات وتخزينها بطريقة سليمة خاصة عندما تكون كميات كبيرة .

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح، فى مداخلة عبر زووم ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ، أن منظومة التطعيم فى مصر آمنة خاصة وأن البرنامج الموسع للتطعيمات المصرى يعد احدى النجاحات المضيئة فى مصر خلال أكثر من 3 عقود، مشيرًا إلى أن مصر دولة رائدة فى مجال الصحة العامة والمجتمعية.

وأوضح أن مصر سارت بخطوات متوازنة فى التعامل مع كافة الأوبئة التى ظهرت فى العقود الأخيرة، منوهًا أن فيروس كورونا مازال جديد على الدول والدراسات الوبائية مازالت تجرى بخصوصه واللقاح فعال وآمن على كل التحورات البسيطة التى حدثت فى الفيروس.

وتابع أن اللقاحات فعالة وناجزة فى مثل هذا التوقيت الفارق فى حياة العالم كله وليس مصر فقط، مؤكدًا أن الالتزام بآداب وقواعد الصحة العامة سيساعد فى السيطرة على الفيروس.

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