ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يطالب الزمالك بـ مراجعة اللوائح ويؤكد: ايقاف محمود علاء باطل

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:47 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ مسؤولي الزمالك عقب قرار ايقاف محمود علاء نجم الفريق خلال مباراة الجونه المقبلة ضمن بطولة الدوري المصري 

وأضاف شوبير في تصربحات اذاعية عبر اثير " اون تايم سبورت " أن اتحاد الكرة في الوقت الحالي لا يسير وفق اللوائح التي وضعها حيث أكد أن اللائحه التي ارسلها اتحاد الكرة لـ الاندية تنص على ان الايقاف لن يكون له علاقة بمباريات بطولة كأس مصر

وتابع ان ما حدث هو ايقاف محمود علاء عقب حصوله على انذارين خلال مباريات بطولة كأس مصر مشددا ان الايقاف باطل. 

وطالب مسؤولي الزمالك بمراجعه اللائحه للتاكد من بطلان ايقاف اللاعب 

اما عن كريم بامبو نجم الزمالك فأكد ان اللاعب مصر على الرحيل لـ انبي ورفض كافه العروض التي تلقاها من انديه اخرى لرغبته في اللعب تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني لـ انبي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

مقابل بامبو ومصطفى فتحي.. الزمالك يطلب استعارة نجم وادي دجلة

أخبار الرياضة.. إعلان موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري.. ولاعب منتخب العراق ينتظر موافقة باتشيكو

اتحاد الكرة: إنبي يواجه الزمالك بملعب بتروسبورت

أخبار الرياضة.. إدارة الأهلي توجه رسالة قوية لنجوم الفريق بعد واقعة كهربا.. الحضري يعلن رئاسته لـ نادٍ إماراتي

ترشيحاتنا

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور

120 جنيها حصيلة المجوهرات المسروقة وهكذا تم القبض عليهم.. معلومات لا تعرفها عن عصابة ريا وسكينة

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

ضحك هستيري على زوجها.. لقطة عفوية للأميرة ديانا خلال جولة ملكية

حكم الزواج من ثانية دون علم الأولى

شوبير يطالب الزمالك بـ مراجعة اللوائح ويؤكد: ايقاف محمود علاء باطل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور