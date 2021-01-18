شوبير يطالب الزمالك بـ مراجعة اللوائح ويؤكد: ايقاف محمود علاء باطل





وأضاف شوبير في تصربحات اذاعية عبر اثير " اون تايم سبورت " أن اتحاد الكرة في الوقت الحالي لا يسير وفق اللوائح التي وضعها حيث أكد أن اللائحه التي ارسلها اتحاد الكرة لـ الاندية تنص على ان الايقاف لن يكون له علاقة بمباريات بطولة كأس مصر





وتابع ان ما حدث هو ايقاف محمود علاء عقب حصوله على انذارين خلال مباريات بطولة كأس مصر مشددا ان الايقاف باطل.





وطالب مسؤولي الزمالك بمراجعه اللائحه للتاكد من بطلان ايقاف اللاعب





اما عن كريم بامبو نجم الزمالك فأكد ان اللاعب مصر على الرحيل لـ انبي ورفض كافه العروض التي تلقاها من انديه اخرى لرغبته في اللعب تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني لـ انبي

وجه الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ مسؤولي الزمالك عقب قرار ايقاف محمود علاء نجم الفريق خلال مباراة الجونه المقبلة ضمن بطولة الدوري المصري