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بث مباشر لبيان الحكومة أمام مجلس النواب

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:33 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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فرح علاء الخولي
حرصا من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مميزة نقدم لكم بثًا مباشرًا لكلمة الدكتور مصطفى مدبولي امام مجلس النواب.
توجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  إلى محلس النواب لإلقاء كلمة الحكومة امام البرلمان .

وكانت قد قررت اللجنة العامة بمجلس النواب، امس، استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملًا بالمادة 136 من الدستور.

جاء ذلك في بيان رسمي للجنة العامة للمجلس، بعد مناقشة برنامج الحكومة المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالًا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020 ، وأشارت اللجنة إلى أنه بعد بحث التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج، تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، بحسب قولها، ما دفع اللجنة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.
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