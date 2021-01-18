ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع ربة منزل في حريق التهم شقتها بأطفيح.. والتحري حول شبهة جنائية

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:57 ص
حريق التهم شقتها
حريق التهم شقتها بأطفيح
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي

لقيت ربة منزل مصرعها اثر حريق التهم شقتها بمدينة اطفح، وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه حول الحريق. 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور أمر اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وانتقل العميد ماجد سعفان مدير قطاع الإطفاء الى المكان، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، ونتج عن الواقعة وفاة "ه. ش" 30 سنة ربة منزل، نتيجة لاشتعال النيران داخل شقة بمنزل مكون من طابقين على مساحة 100 متر، ونقلت الى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان لاستماع لأقوال شهود العيان حول الحريق بعد تردد اقوال حول تورط سيدة في اشعال النيران بالمنزل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

أرقام مبشرة| مدبولي أمام البرلمان: مليون وحدة سكنية في 5 سنوات.. تفاصيل

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور