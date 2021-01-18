مصرع ربة منزل في حريق التهم شقتها بأطفيح.. والتحري حول شبهة جنائية

لقيت ربة منزل مصرعها اثر حريق التهم شقتها بمدينة اطفح، وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه حول الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور أمر اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وانتقل العميد ماجد سعفان مدير قطاع الإطفاء الى المكان، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، ونتج عن الواقعة وفاة "ه. ش" 30 سنة ربة منزل، نتيجة لاشتعال النيران داخل شقة بمنزل مكون من طابقين على مساحة 100 متر، ونقلت الى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان لاستماع لأقوال شهود العيان حول الحريق بعد تردد اقوال حول تورط سيدة في اشعال النيران بالمنزل.