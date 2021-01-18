أول مصنع للمبات الليد الموفرة بطور سيناء يدرب 10 سيدات بمكافأة مالية

تكفل مصنع سيناء ليد، أول مصنع بمدينة طور سيناء للمبات الموفر بتدريب 10سيدات بمكافأة مالية بالإضافة لتوفير فرص عمل للمتميزين منهم، علاوة على المشاركه في توفير وسيلة انتقال لهن.





يأني ذلك من خلال المبادرة التي نظمتها مديرية القوي العاملة برئاسة اشرف علم مدير عام المديرية لتدريب سيدات وفتيات جنوب سيناء وتوفير فرص عمل لهن.





وقالت ولاء مختار منسق وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بمديرية القوي العاملة، إنه تم تنظيم الدورة التدريبية الاولي من نوعها بمكافأة مالية لكل سيدة 500 جنيه شهريا، تعهد بها رجل الأعمال محمد الرخاوي، مالك مصنع لمبات الليد، علاوة غلى تعيين السيدات المتدربات فور الانتهاء من التوسعات التي تجري في المصنع.





ومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد الرخاوي مالك أن لابد أن يخدم مصنع سينا ليد المجتمع السيناوي ويساعد في توفير فرص العمل وخاصة في ظل جائحة كورونا مشيرا إلي أن المصنع سوف يخضع التوسعات لزيادة الإنتاج وأعلن الرخاوي عن أنه سوف يتقدم بدراسة لانشاء مصنع لمنتجات العبوات الورقية ليكون هناك مصنع اخر بطور سيناء يوفر فرص العمل.





وفي سياق متصل تفقدت المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء برفقتها اللواء مجدي الوصيف سكرتير مساعد محافظة واشرف علم مدير القوي العاملة جنوب سيناء مراحل التدريب ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك كما تابعت ورش التدريب الاخري عن مهن السباكة المختلفة من اجل حياة كريمة لكل مواطن

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