التشابكات المالية.. الحكومة تفصل نزاعات بـ 510 مليارات جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدخلت لفض التشابكات المالية، التى كانت مرفوعة أمام المحاكم بين الجهات وبعض، وتم حل نزاعات بقيمة 510 مليارات جنيه.
وأضاف خلال كلمته بـ مجلس النواب، إن النزاعات كانت بين وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات ووزارة البترول والكهرباء.
ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تسديد 330 مليار جنيه لـ الهيئة العامة للتأمينات و180 تم فضهم بين قطاع البترول والكهرباء.
كما وأكد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يمثل أطر عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، حيث إن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بدأناه ونستكمل تنفيذه لتلبية المطالب الأولوية للمواطنين".