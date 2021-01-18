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التشابكات المالية.. الحكومة تفصل نزاعات بـ 510 مليارات جنيه

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:22 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدخلت لفض التشابكات المالية، التى كانت مرفوعة أمام المحاكم بين الجهات وبعض، وتم حل نزاعات بقيمة 510 مليارات جنيه.

وأضاف خلال كلمته بـ مجلس النواب، إن النزاعات كانت بين وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات ووزارة البترول والكهرباء.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تسديد 330 مليار جنيه لـ الهيئة العامة للتأمينات و180 تم فضهم بين قطاع البترول والكهرباء.

كما وأكد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يمثل أطر عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، حيث إن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بدأناه ونستكمل تنفيذه لتلبية المطالب الأولوية للمواطنين".

وأشار إلى أن الفترة القادمة هى فترة الانطلاق تحت شعار مصر تنطلق، موضحًا أن الحكومة قدمت 3 تقارير لمجلس النواب فى هذا الصدد وكان آخرها فى نوفمبر 2020 للاطلاع عما تم تنفيذه خلال عامين من عمل الحكومة.

وتابع أن برنامج الحكومة تضمن العديد من المحاور الرئيسية، لافتا إلى أن العام الماضى كان من أصعب الأعوام التى مرت على تاريخ البشرية حيث شهد ظهور فيروس كورونا وعملنا على تقليل الأثار شديدة السلبية التى تعانى منها الدولة.

وأضاف أن عمر الحكومة عامين ونصف منهم عام كان شديد الاستثنائية وشديد الصعوبة وبسبب أزمة كورونا التى ما زالت تلقى علينا بآثارها السلبية.

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