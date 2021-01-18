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أخبار البلد

الرئيس السيسي يتوجه إلى العاصمة الأردنية في زيارة رسمية

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:33 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية". 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية :إنه  من المنتظر ان يبحث السيد الرئيس مع شقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.
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