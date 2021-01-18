أثناء فحص الثدي.. علامات لا تغفليها

يجب إجراء اختبارات الفحص السريري التي تسمى تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا من قبل النساء اللائي يبلغن من العمر 40 عامًا أو أكثر، ولكن يمكن للنساء البالغات من جميع الأعمار إجراء فحوصات ذاتية مرة واحدة على الأقل في الشهر. أفضل وقت للقيام بذلك هو حوالي 3 إلى 5 أيام بعد بدء الدورة الشهرية. فقط تأكدي من القيام بذلك في نفس التاريخ من كل شهر.

كيف تفحص صدرك بنفسك ، و 7 أشياء تدل على أنك بحاجة إلى الاستعجال إلى الطبيب

وفقا لموقع برايت سايد يجب أن يتم ذلك أثناء النظر إلى المرآة لرؤية أي تغيرات جسدية في صدرك. يجب أن يتم ذلك أيضًا أثناء الاستلقاء على السرير . تجد العديد من النساء أن أسهل طريقة لشعور صدورهن هي عندما تكون بشرتهن رطبة وزلجة ، لذلك من الجيد أيضًا إجراء فحص ذاتي للثدى أثناء الاستحمام .





كيفية الفحص