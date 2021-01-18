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مرأة

أثناء فحص الثدي.. علامات لا تغفليها

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يجب إجراء اختبارات الفحص السريري التي تسمى تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا من قبل النساء اللائي يبلغن من العمر 40 عامًا أو أكثر، ولكن يمكن للنساء البالغات من جميع الأعمار إجراء فحوصات ذاتية مرة واحدة على الأقل في الشهر. أفضل وقت للقيام بذلك هو حوالي 3 إلى 5 أيام بعد بدء الدورة الشهرية. فقط تأكدي من القيام بذلك في نفس التاريخ من كل شهر.
كيف تفحص صدرك بنفسك ، و 7 أشياء تدل على أنك بحاجة إلى الاستعجال إلى الطبيب

وفقا لموقع برايت سايد يجب أن يتم  ذلك أثناء النظر إلى المرآة لرؤية أي تغيرات جسدية في صدرك. يجب أن يتم ذلك أيضًا أثناء الاستلقاء على السرير . تجد العديد من النساء أن أسهل طريقة لشعور صدورهن هي عندما تكون بشرتهن رطبة وزلجة ، لذلك من الجيد أيضًا إجراء فحص ذاتي للثدى أثناء الاستحمام .

كيفية الفحص

قد تحتاج إلى فحص صدرك من قبل الطبيب. هناك عدة طرق للقيام بذلك:

    -مع وضع ذراعيك على جانبيك في وضع مريح
    -مع رفع ذراعيك فوق رأسك ، مع الانحناء للأمام
    -عن طريق الضغط برفق على الأطراف للبحث عن أي سائل تصريف غير عادي

 يجب أن تشعرى أيضًا ما إذا كان هناك أي شيء غير مألوف لا يمكن رؤيته. استخدمي يدك اليمنى لتحسس ثديك الأيسر والعكس صحيح. يمكنك تشغيل أصابعك في هذه الاتجاهات الثلاثة  :

    من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى
    بحركة دائرية
    من جانب إلى آخر

علامات قد تحتاج إلى استشارة الطبيب
إليك الأشياء التي يجب أن تبحثي عنها عند فحص الحلمتين:

    إذا كان هناك أي سائل مائي أو حليبي أو أصفر أو دم موجود
    إذا أصبح الشكل غير طبيعي
    إذا تغير موضع الطرف أو بدا مدفوعًا للداخل بدلًا من الخروج
    إذا كان هناك طفح جلدي أو احمرار أو تورم

قد تظهر أيضًا علامات على أجزاء أخرى من الثدي ، مثل:

    كتل في أي جزء من الصدر
    تنقص الجلد أو التجعيد
    احمرار أو تقرحات أو طفح جلدي أو تورم على الجلد

ابقى هادئة وقومى بزيارة الطبيب.
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