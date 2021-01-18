في حدث تاريخي لأول مرة.. مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لتقييم أداء الحكومة والوزارات ومقارنتها برؤى المستقبل.. برلمانيون: سيسهم في إثراء الحياة السياسية.. ومطلوب إحداث تغيير ملحوظ في جميع القطاعات

برلمانية: مواجهة مشكلات الواقع في المجالات المختلفة تتطلب اصطفاف الجميع حول الوطن لاستكمال مسيرة التقدم

نائب: الشعب المصري قدم الكثير وعلى البرلمان أن يبادر بكل أدواته الرقابية

برلماني: نقطة البدء في الإصلاح السياسي لأي دولة هي تفعيل الدور الرقابي للبرلمان









في سابقة تاريخية لمجلس النواب، يعقد البرلمان ولجانه جلسات مكثفة لتقييم أداء الحكومة في جميع الملفات ومقارنتها برؤى المستقبل، الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأول مرة يقوم مجلس النواب بتقييم أداء الحكومة في الفترة من 2018 إلى 2020.





وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بهذا القرار، مؤكدين أن مجلس النواب بصفته الممثل للشعب والمعبر عنه، فمهمته الأساسية تكمن في الوقوف على مصالح هذا الشعب، ومراقبة أعمال الحكومة والوزارات.





فى البداية أشادت النائبة، فرحة الشناوي بقرار مجلس النواب بتقييم أداء الحكومة وجميع الوزارات لمقارنتها برؤى المستقبل التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن الشعب المصري ونوابه لا بد أن يقفوا على المقارنة بين الواقع والمفروض، وأن يكون هناك تقارب بين ما يطلبه الشعب وبين ما هو كائن في جميع أنحاء العالم وبين ما يحدث بالفعل، معقبة: "سابقة برلمانية ممتازة، ونأمل أن تأتي بثمارها لرفعة شأن الوطن".





وأكدت "الشناوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مجلس النواب بصفته الممثل للشعب والمعبر عنه، فمهمته الأساسية تكمن فى الوقوف على مصالح هذا الشعب، ومراقبة أعمال الحكومة والوزارات، إلى جانب مناقشة المشروعات التي تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، معقبة "المجلس حريص كل الحرص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب جميع الأطياف الوطنية لصياغة المستقبل بالمشاركة لا المغالبة، وبجهود جماعية متضافرة تستوعب التنوع، وتثرى التجربة المصرية".





وناشدت عضو مجلس النواب كل وزارة من الوزارات المعنية بحتمية الإفصاح عن تقديم الواقع والملموس وما يجب أن يكون، مشددة على ضرورة وجود خطة للتحكيم، على أن ترتبط هذه الخطة بجدول زمني محدد، لاستعادة المكانة اللائقة بهذا الوطن اقتصاديًا وسياسيًا، بما يحقق أمال وطموحات أبناء هذا الشعب العظيم فى تنمية مستدامة مأمولة.





وأضافت الشناوي " إننا كمواطنين مصريين فخورين ببلدنا، ومدركين لما تحقق فيها من نهضة ملموسة وتغير ملحوظ فى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن مواجهة مشكلات الواقع في المجالات المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، تحتاج إلى التكاتف والاصطفاف من الجميع حول الوطن بشكل صادق ودؤوب، لاستكمال مسيرة التقدم.





من جانبه ثمن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب المعين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود مجلس النواب في أحداثه السابقة الأولى فى تاريخه لتقييم أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالي يحظى بتركيبة حزبية كبيرة ستسهم حتمًا فى إثراء الحياة السياسية والحزبية بشكل عام.





وقال "خليل" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" خلال الجلسة سيتم الاستماع أولًا لرؤية الحكومة وما حققته من خطة التنمية المستدامة، والتي عرضتها عام 2018، أمام مجلس النواب المصري، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من عرضها، سيتم تفعيل الأدوات البرلمانية اللازمة من السؤال أو الإيضاح أو حتى توجيه اللوم، معقبًا: "على حسب العرض وجلسة التقييم سيتم تجميع ما رصده المجلس من إيجابيات وسلبيات في أداء الحكومة".





وأضاف: الشعب المصرى قدم الكثير، وينتظر الكثير من البرلمان والحكومة، وعلى البرلمان أن يبادر بكل أدواته، الرقابية، قائلًا: "لن نترك هذا الشعب ومصالحه بعيدة عن قاعة البرلمان، لأن التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا ترك التنفيذيين بهذه الصورة".





وفي نفس السياق قال النائب وائل ابراهيم غريب عضو مجلس النواب، إن نقطة البدء في الإصلاح السياسي لأي دولة هي تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، مشيرًا إلى أنه بقدر جدية هذا الدور واحترامه من جانب الحكومة والوزارات المعنية ، بقدر التطور الذي ستحققه وتنعم به الدولة.





وطالب" غريب" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" ، الحكومة وجميع الوزارات بتبني قيم الموضوعية والشفافية في طرح تقييمها وادائها من خلال ما حققته من خطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مساعدة البرلمان في هذا الشأن للحصول على استجوابات حقيقة عن أداء الحكومة سيسهم في صناعة القرار الصحيح بشكل سريع.





وعن رأيه الشخصي فى أداء الحكومة، تابع النائب حديثه:" الحكومة لها دور كبير وفعال، وأحدثت طفرة واضحة يلمسها المواطن المصري بالشارع، معربًا عن تمنيه بتوحيد كافة الجهود للإسهام المتميز فى البنية التشريعية للبلاد ، والتي تستهدف بناء دولة قوية، و اقتحام ما ينتظرنا من قضايا لاتزال تحتاج إلى حلول ، وتحقيق آمال الشعب المصري الذى أولانا ثقته وطموحاته".





جدير بالذكر أن ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم كلمة أمام مجلس النواب، بشأن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك عقب قرار البرلمان فى جلسته أمس باستدعاء الحكومة.





وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، صرح بأن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها أمس ، إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذي لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020 /2021 الذى سبق عرضه على مجلس النواب.





وأوضح حنفى خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أمس الأحد، أن هناك عددا من الملاحظات على أداء الحكومة مقارنة بما جاء في برنامج الحكومة الذى عرض على المجلس.





وأضاف أن مكتب المجلس سيعد جدولا بشأن مواعيد حضور أعضاء الحكومة للمجلس على عدة أيام، بحيث تتضمن حضور وزيرين في كل جلسة عامة لمناقشتهم وعرض الموقف التنفيذي لأدائهم.





وتابع: "كما سيتم إخطار رئيس الوزراء بالجدول الخاصة بالحضور إلى المجلس، مع التنبيه على أن الحضور وجوبي عملًا بحكم المادة 136 من الدستور".