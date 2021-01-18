رغم تحويل الدراسة اونلاين .. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تفعل برامج جديدة .. وآداب القاهرة تقدم خطة لتحسين وتطوير الأداء الإداري

* كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تعد برنامج جديدة لطلاب البكالوريوس
* وهندسة القاهرة سيتم مناقشة العديد من سبل التعاون في برامج وتخصصات جديدة
رغم قرار المجلس الأعلى للجامعات، بتحويل الدراسة أونلاين، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول ، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لم تتوقف جامعة القاهرة عن اعداد برامج جديدة بالكليات ولكن تبذل كل كلية من الكلية اقصى جهودها للارتقاء والتطور .
فعلت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة العديد من البرامج الدراسية الجديدة لطلابها بمرحلة البكالوريوس، حيث تم البدء في الدراسة ببرنامجين جديدين وهما: تكنولوجيا الشبكات - هندسة البرمجيات، كما طرحت الكلية برنامج: الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.
وبالنسبة لمرحلة الماجستير لطلاب الدراسات العليا، فهناك العديد من البرامج في المجالات الآتية:
- هندسة البرمجيات:
ويقبل هذا البرنامج خريجي كليات ومعاهد الحاسبات والدرجات المشابهة من كليات الهندسة والعلوم ، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا الأكاديمي في تخصصات مشابهة.
- شبكات الحواسب السحابية:
ويقبل خريجي الكليات والتخصصات السابقة، إضافة إلى خريجي الكليات الأخرى مع تحميلهم بمواد تكميلية.
- تكنولوجيا الشبكات السحابية:
حيث يقبل هذا البرنامج خريجي كليات ومعاهد الحاسبات والدرجات المشابهة من كليات الهندسة والعلوم .
إضافة إلى دبلوم أكاديمي في نظم الحاسبات:
ويقبل البرنامج طلاب التخصصات والكليات السابق ذكرها.
أقرا ايضا :
بالاضافة الى ذلك قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أنه لم يتم طرح برامج أو مقررات دراسية جديدة هذا العام .
وأضاف ، أن الكلية مقتصرة على برامجها الموجودة منذ بدء العام الدراسي ، حيث تتنوع هذه المقررات في مجالات مختلفة تشمل كافة التخصصات .
وأوضح "عبد الفتاح" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه تم تأجيل كافة مجالات التعاون مع العديد من الجهات والجامعات الأخرى ، في هذه الفترة بسبب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة العديد من سبل التعاون في برامج وتخصصات جديدة مع العديد من الجهات الأخرى ، ولكن بعد تحسن الظروف الصحية .
أقرا ايضا :
كما كما تسعى كلية الاداب إلى تحسين وتطوير الأداء الإدارى بالكلية، وتحقيق الكفاءة المطلوبة، لذلك بدأت فى اتخاذ إجراءات حصول الكلية على شهادة الأيزو الخاصة بالجودة الإدارية.
و اوضح الدكتور شريف كامل ، وضح أن هذا التوجه الجديد لتطوير منظومة ادارة كلية الآداب ياتى في ظل سياسة الجامعة والدولة نحو الارتقاء بالمنظومة الادارية والتحول الرقمي .
كما أشار الدكتور شريف كامل إلى مهام إدارة جودة الهيكل الإدارى فى النقاط التالية:
- تنفيد الاجرءات القانونية للتعاقد مع الشركة المؤهلة ، والمسؤولة عن تأهيل الجهاز الادارى للحصول على شهادة الايزو .
- عمل ورشة عمل تعرفية للجهاز الادارى بشهادة الايزو وأهميتها .
- متابعة عمل الشركة المؤهلة من عمل التقارير والمراجعة الداخلية لأدارة الكلية للوصول الى أعلى مستوى من الكفاءة الادارية لكل إدارة .
- اختيار مجموعة من العاملين من مختلف الادارات للحصول على دورات تدريبية داخل الكلية من قبل الشركة المؤهلة على المراجعة الداخلية .
- في نهاية التدريب والتأهيل يتم عمل زيارة محاكاة من الشركة المهلة ، وعمل زيارات تفتيشية داخل إدارات الكلية .