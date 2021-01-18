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رغم تحويل الدراسة اونلاين .. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تفعل برامج جديدة .. وآداب القاهرة تقدم خطة لتحسين وتطوير الأداء الإداري

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:30 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
* كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تعد برنامج جديدة لطلاب البكالوريوس 
* وهندسة القاهرة سيتم مناقشة العديد من سبل التعاون في برامج وتخصصات جديدة 




رغم قرار المجلس الأعلى للجامعات، بتحويل الدراسة أونلاين، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول ، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لم تتوقف جامعة القاهرة عن اعداد برامج جديدة بالكليات ولكن تبذل كل كلية من الكلية اقصى جهودها للارتقاء والتطور . 

فعلت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة العديد من البرامج الدراسية الجديدة لطلابها بمرحلة البكالوريوس، حيث تم البدء في الدراسة ببرنامجين جديدين وهما: تكنولوجيا الشبكات - هندسة البرمجيات، كما طرحت الكلية برنامج: الحوسبة والمعلوماتية الحيوية. 

وبالنسبة لمرحلة الماجستير لطلاب الدراسات العليا، فهناك العديد من البرامج في المجالات الآتية:

- هندسة البرمجيات:
ويقبل هذا البرنامج خريجي كليات ومعاهد الحاسبات والدرجات المشابهة من كليات الهندسة والعلوم ، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا الأكاديمي في تخصصات مشابهة.
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 ‏- شبكات الحواسب السحابية:
ويقبل خريجي الكليات والتخصصات السابقة، إضافة إلى خريجي الكليات الأخرى مع تحميلهم بمواد تكميلية.
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 ‏- تكنولوجيا الشبكات السحابية:
حيث يقبل هذا البرنامج خريجي كليات ومعاهد الحاسبات والدرجات المشابهة من كليات الهندسة والعلوم .

إضافة إلى دبلوم أكاديمي في نظم الحاسبات:

ويقبل البرنامج طلاب التخصصات والكليات السابق ذكرها.

أقرا ايضا :

بالاضافة الى ذلك قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أنه لم يتم طرح برامج أو مقررات دراسية جديدة هذا العام .

وأضاف ، أن الكلية مقتصرة على برامجها الموجودة منذ بدء العام الدراسي ، حيث تتنوع هذه المقررات في مجالات مختلفة تشمل كافة التخصصات .

وأوضح "عبد الفتاح" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه تم تأجيل كافة مجالات التعاون مع العديد من الجهات والجامعات الأخرى ، في هذه الفترة بسبب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة العديد من سبل التعاون في برامج وتخصصات جديدة مع العديد من الجهات الأخرى ، ولكن بعد تحسن الظروف الصحية .

أقرا ايضا :

كما كما تسعى  كلية الاداب  إلى تحسين وتطوير الأداء الإدارى بالكلية، وتحقيق الكفاءة المطلوبة، لذلك بدأت فى اتخاذ إجراءات حصول الكلية على شهادة الأيزو الخاصة بالجودة الإدارية.  


و اوضح الدكتور شريف كامل ، وضح أن هذا التوجه الجديد لتطوير منظومة ادارة كلية الآداب ياتى في ظل سياسة الجامعة والدولة نحو الارتقاء بالمنظومة الادارية والتحول الرقمي . 

كما أشار الدكتور شريف كامل إلى مهام إدارة جودة الهيكل الإدارى فى النقاط التالية:

- تنفيد الاجرءات القانونية للتعاقد مع الشركة المؤهلة ، والمسؤولة عن تأهيل الجهاز الادارى للحصول على شهادة الايزو .

- عمل ورشة عمل تعرفية للجهاز الادارى بشهادة الايزو وأهميتها . 

- متابعة عمل الشركة المؤهلة من عمل التقارير والمراجعة الداخلية لأدارة الكلية للوصول الى أعلى مستوى من الكفاءة الادارية لكل إدارة .

- اختيار مجموعة من العاملين من مختلف الادارات  للحصول على دورات تدريبية داخل الكلية من قبل الشركة المؤهلة على المراجعة الداخلية .
- في نهاية التدريب والتأهيل  يتم عمل زيارة محاكاة من الشركة المهلة ،  وعمل زيارات تفتيشية  داخل إدارات الكلية .
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