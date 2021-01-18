رغم تحويل الدراسة اونلاين .. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تفعل برامج جديدة .. وآداب القاهرة تقدم خطة لتحسين وتطوير الأداء الإداري

* كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تعد برنامج جديدة لطلاب البكالوريوس

* وهندسة القاهرة سيتم مناقشة العديد من سبل التعاون في برامج وتخصصات جديدة

















رغم قرار المجلس الأعلى للجامعات، بتحويل الدراسة أونلاين، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول ، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لم تتوقف جامعة القاهرة عن اعداد برامج جديدة بالكليات ولكن تبذل كل كلية من الكلية اقصى جهودها للارتقاء والتطور .





فعلت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة العديد من البرامج الدراسية الجديدة لطلابها بمرحلة البكالوريوس، حيث تم البدء في الدراسة ببرنامجين جديدين وهما: تكنولوجيا الشبكات - هندسة البرمجيات، كما طرحت الكلية برنامج: الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

وبالنسبة لمرحلة الماجستير لطلاب الدراسات العليا، فهناك العديد من البرامج في المجالات الآتية:

- هندسة البرمجيات: ويقبل هذا البرنامج خريجي كليات ومعاهد الحاسبات والدرجات المشابهة من كليات الهندسة والعلوم ، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا الأكاديمي في تخصصات مشابهة. ‏

‏- شبكات الحواسب السحابية: ويقبل خريجي الكليات والتخصصات السابقة، إضافة إلى خريجي الكليات الأخرى مع تحميلهم بمواد تكميلية. ‏ ‏- تكنولوجيا الشبكات السحابية: حيث يقبل هذا البرنامج خريجي كليات ومعاهد الحاسبات والدرجات المشابهة من كليات الهندسة والعلوم .

إضافة إلى دبلوم أكاديمي في نظم الحاسبات:

ويقبل البرنامج طلاب التخصصات والكليات السابق ذكرها.

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بالاضافة الى ذلك قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أنه لم يتم طرح برامج أو مقررات دراسية جديدة هذا العام .





وأضاف ، أن الكلية مقتصرة على برامجها الموجودة منذ بدء العام الدراسي ، حيث تتنوع هذه المقررات في مجالات مختلفة تشمل كافة التخصصات .





وأوضح "عبد الفتاح" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه تم تأجيل كافة مجالات التعاون مع العديد من الجهات والجامعات الأخرى ، في هذه الفترة بسبب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .





وأشار إلى أنه سيتم مناقشة العديد من سبل التعاون في برامج وتخصصات جديدة مع العديد من الجهات الأخرى ، ولكن بعد تحسن الظروف الصحية .





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كما كما تسعى كلية الاداب إلى تحسين وتطوير الأداء الإدارى بالكلية، وتحقيق الكفاءة المطلوبة، لذلك بدأت فى اتخاذ إجراءات حصول الكلية على شهادة الأيزو الخاصة بالجودة الإدارية.









و اوضح الدكتور شريف كامل ، وضح أن هذا التوجه الجديد لتطوير منظومة ادارة كلية الآداب ياتى في ظل سياسة الجامعة والدولة نحو الارتقاء بالمنظومة الادارية والتحول الرقمي .





كما أشار الدكتور شريف كامل إلى مهام إدارة جودة الهيكل الإدارى فى النقاط التالية:





- تنفيد الاجرءات القانونية للتعاقد مع الشركة المؤهلة ، والمسؤولة عن تأهيل الجهاز الادارى للحصول على شهادة الايزو .





- عمل ورشة عمل تعرفية للجهاز الادارى بشهادة الايزو وأهميتها .





- متابعة عمل الشركة المؤهلة من عمل التقارير والمراجعة الداخلية لأدارة الكلية للوصول الى أعلى مستوى من الكفاءة الادارية لكل إدارة .





- اختيار مجموعة من العاملين من مختلف الادارات للحصول على دورات تدريبية داخل الكلية من قبل الشركة المؤهلة على المراجعة الداخلية .

- في نهاية التدريب والتأهيل يتم عمل زيارة محاكاة من الشركة المهلة ، وعمل زيارات تفتيشية داخل إدارات الكلية .