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تعليم

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:50 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في اطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ونظرا لخطة الوزارة في تطوير العملية التعليمية واستهدام احدث الوسائل التكنولوجية في التعليم والتوسع في استخدام المنصات التعليمية وتنوع مصادر التعليم ، وكذلك الاعنماد الكلي على قاعدة البيانات المركزية في رصد وتحليل البيانات ، فقد تلاحظ في الفترة الاخيرة تسارع بعض المعلمين في استخدام التكنولوجيا في التعليم ومحاولة تجميع اكبر قدر من البيانات عن الطلاب والمعلمين والمدارس بنوعياتها ، مشيرة إلى أن هذا الامر محمودا ومشكورا اذا سار في الاطار المؤسسي الذي تنتهجه الوزارة.


ولهذا أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية عاجلة ،  توصي جميع المديريات التعليمية بالتنسيق الكامل فيما يتعلق بهذا الشأن مع الوزارة ، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بأهداف قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة ، بهدف عدم احداث ازدواجية في القرارات وضياع للوقت والمجهود.

وشددت وزارة التربية والتعليم على حرصها على عدم تشتيت الطلاب واولياء الامور على مواقع ومنصات تعليمية مجهولة المصدر قد تضر بمصلحة الطلاب وتتعارض مع مقتضيات الامن القومي.

وفي هذا الاطار .. قررت وزارة التربية والتعليم منع المديريات والادارات التعليمية والمدارس من نشر أي تطبيقات تتعلق بتجميع البيانات من الطلاب أو المعلمين ، ومنع نشر أي منصات تعليمية أو تدريبية أو اجراء أي اختبارات اونلاين إلا بعد التنسيق والحصول على موافقة قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

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وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه على جميع المديريات التعليمية موافاتنا بأي تطبيقات سبق نشرها في هذا الشأن مع توضيح أماكن حفظ البيانات وكذا اي منصات قد تم اعتمادها من أي مديرية تعليمية .
منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا
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