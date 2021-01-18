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تعليم

المركز القومى للبحوث يحصل على ستة مشروعات في مجالات الزراعة والمياه والطاقة

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:45 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
حصل المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور محمد هاشم خلال نداء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأول للعام المالي 20 -21 برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية على ستة تحالفات وذلك  لمشروعات تطبيقية والابتكار فى مجال الزراعة وتحالفات المياة والطاقة والصوب والتحول الألكترونى طبقا لأولويات الدولة لمرحلة ما بعد كورونا وفي الحملة القومية للنهوض بالزراعات الصحراوية بمليون ومليون ونصف فدان وذلك بتعاون شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وجامعة الفيوم وجامعة النيل وأخرى.

فى مجال العيادة الزراعية، حصلت الدكتورة وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية على تحالف لمشروع "العيادة الزراعية للأراضى الصحراوية والمستصلحة"  لتنفيذ العديد من نماذج التعلم الإلكترونى لتمكين  التعرف الذكي وتوقعات العلاج للآمراض الزراعية والأجهادات النباتية والأنشطة الزراعية المرتبطة بذلك بحيث تصبح النتائج المتحصل عليها قابلة للتطبيق فى المجتمع الزراعي ككل وبصفة خاصة بالوادى الجديد والمغرة.

كما يساعد المشروع في توفير مختبرات تابعة للعيادات الزراعية لتقديم الخدمات الاستشارية والتحليلات، وسيوفر المشروع حلولًا شاملة لأنظمة الزراعة المرنة والإرشاد الزراعي والإبتكارات  للزراعات فى تلك المنطقتين وسيتم تقديم وحدة تكنولوجيا معلومات متنقلة وبنك أفكار   لصحة النبات  وتبادل المعرفة بين الوسطاء والمستشارين والمزارعين الوطنيين على نطاق واسع ، باستخدام نهج مبتكر للغاية.

فى مجال إنتاج التقاوى، حصل د. أحمد جلالة بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية على مشروع  نحو إستنباط هجن وأصناف واعدة من بعض محاصيل الخضر الأستراتيجية والهدف أن المحلى يحل محل المستورد  ويقلل من التكلفة والعملة الصعبة، وفي مقدمتها محاصيل الطماطم والفلفل والباذنجان والكنتالوب والكوسة والقرع العسلي واليقطين والباميا والملوخية والبصل والثوم والفول الرومي والبسلة واللوبيا. 

وفي مجال إستصلاح الأراضى حصل د. مجدي توفيق عبدالحميد الباحث بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية على عقد مع أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا كمنسق لمشروع "الممارسات الزراعية الجيدة للتحسين المستدام لإنتاجية وجودة النباتات في المناطق المستصلحة حديثًا في واحة المغرة ".

ومن خلال هذا المشروع سيتم تنفيذ تطبيق ذكي يعمل على حساب الاحتياجات المائية للري ومواعيد الريات لكل المحاصيل المسجله من المستخدم مما يساعد علي زيادة كفاءة الإنتاج وتوفير المياه المهدره في الري، كما يسهل على المزارع متابعة المزرعه عن بعد من حيث العوامل المناخيه وبيانات المحصول التي تمكنه من تجنب المخاطر المتوقع حدوثها نتيجة للتغيرات المناخيه أو عدم الالتزام بالاحتياجات المائيه للمحصول.

وفى مجال تحالف المياة و الطاقة والزراعات المحمية حصل د عبدالله غنيم بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية على مشروع تطوير نموذج تجارى لصوب زراعية آلية التحكم بإستخدام أنظمة انترنت الاشياء و الطاقة الشمسية و تحلية المياة فى صحراء المغرة".

ويهدف المشروع للتوصل الي منظومه متكامله عن طريق استخدام التكنولوجيات الحديثه والتي من خلالها يمكن استخدام الطاقه الشمسيه لتوليد مصدر للطاقه اللازمه لتشغيل كلا من نظامي ضخ مياه الري من الابار الجوفيه وكذلك تحليه مياه الري وايضا الطاقه اللازمه لنظام تحكم الي لكل العوامل البيئية التي تؤثر على نمو النبات باستخدام تقنية إنترنت الأشياء  في الاداره المتكامله للبيوت المحميه للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة وكذلك رطوبة التربة وبالتالى تقليل مياه الري الثمينة وتوفيرها  لانتاج محصول مرتفع من المحاصيل ذات العائد الأقتصادي المرتفع ونظام متحكم به بصوره اليه مما يساهم في تحديد كميات ومعدلات ومواعيد الري والتسميد والتحكم المناخي داخل البيوت المحمية. 

كما حصل د حمدى الغيطانى ضمن هذا التحالف على مشروع أستخدام الطاقة الشمسية فى تغطية الأحمال الكهربائية للمزرعة النموذجية فى صحراء المغرة  ضمن تحالف الزراعة و المياة والطاقة والصوب.

ويتم استخدام الطاقة الشمسية لتغطية كافة الأحمال الكهربية للمزرعة النموذجية فى صحراء المغرة لنظام ضخ المياه للمضخة الغاطسة  الموضوعة داخل بئر الموقع والمضخات الداعمة  لضخ المقننات المائية لكل تطبيق من مشاريع المزرعة النموذجية و الأحمال الكهربائية لنظام تحلية المياه وكذ الحال تغطية الأحمال الكهربية لقاعة التدريب والمعمل والاستراحة للعاملين بالموقع ومكاتب العيادة الزراعية .سيتم تقدير مساحة الخلايا الشمسية وقدرتها وعددها. في حالات الطوارئ ، لتغطية الأحمال في بعض الأحمال الكهربية الليلية أو الأيام الممطرة والغيوم ، سيتم توفير مولد كهربى يعمل بالديزل.  


وحصل د. أحمد حمزة الباحث بالشعبة و رئيس الفريق البحثي على مشروع :"استخدام نظم الاكوابونيك لإنتاج الخضر في المناطق القاحلة والمتاثرة بالملوحة بمنطقة المغرة"، و المشروع بيهدف لإنشاء نظم مختلفه من الاكوابونيك للتغلب علي مشاكل ندره المياه العذبه وكذلك التغلب على الأراضي الغير صالحه للزراعة.
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