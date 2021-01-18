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أخبار العالم

بعد قرار سجنه.. المعارض الروسي يدعو الشعب للنزول في مظاهرات ضد الحكومة

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:21 م
أليكسي نافالني
أليكسي نافالني
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محمد عثمان
أعلن ليونيد فولكوف، رئيس شبكة دعم المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الاثنين، أنه يجرى الآن التحضير لمسيرات ومظاهرات في جميع أنحاء روسيا يوم 23 يناير ردًا على قرار السلطات الروسية بسجن نافالني لمدة 30 يومًا بعد توجيه اتهامات له.

وقال فولكوف عبر حسابه على موقع "تويتر": "بدأ مقر نافالني على الفور بالتحضير لمظاهرات كبيرة في جميع أنحاء البلاد في 23 يناير دون انتظار المحكمة.. يجب الإفراج عن أليكسي نافالني فورًا".

وأضاف فولكوف أنه يتواجد حاليًا في برلين، ولا يمكنه الاتصال بأي شخص في أي مكان.

بدوره، دعا نافالني في خطابه المسجل بمركز الشرطة بمدينة خيمكي، الشعب إلى عدم الخوف من المشاركة في الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن خروج الناس إلى الشارع هو الشيء الذي لا يمكن تجاهله.

وكانت إدارة السجون الروسية أكدت أن نافالني انتهك شروط وقف تنفيذ حكم بالسجن صدر بحقه قبل أعوام، حيث  أنّ نافالني "مطلوب منذ 29 ديسمبر 2020، بسبب مخالفته المتكرّرة لإطلاق سراحه المشروط"، وأنّه سيبقى في التوقيف الاحتياطي إلى حين صدور قرار من المحكمة.

وقد أدين نافالني بتهم اختلاس، وحكم بالسجن مع وقف التنفيذ عام 2014.
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