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محافظات

"البكتيريا فى مياه الشرب" تدريب للعاملين بالفيوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:00 م
دريب للعاملين بالفيوم
دريب للعاملين بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب في الفيوم، تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب وذلك بمقر ادارة التدريب بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة ، بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وأكد اللواء مهاب الامير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، ان التدريب يسير بخطى ثابته من أجل رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم  داخل الشركة خاصة فى ظل وباء فيروس كورونا المستجد حيث يتم التدريب عن بعد ( أونلاين) ويتم فيه تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن التدريب  يهدف للتعرف علي معمل الميكروبيولوجي وأهميته والتعرف علي كيفية الكشف عن مؤشرات التلوث التي علي أساسها نحدد صلاحية المياه للشرب ووصولها للمستهلك في صورة امنة وان هدفنا الاساسى هو توفير مياه صحية وامنة للمستهلك.


أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان الشركة تنتهج استراتيجية جديدة فى تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية واستغلال انقطاعات مياه الشرب استغلال أمثل  حتى تقدم الشركة خدمة جيدة لعملائها داخل المحافظة والانتهاء من كافة أعمال الصيانه خلال فترات الانقطاع.

ويتم العمل بالتوازى فى سبع مواقع وأماكن مختلفة وهم عنبر المياه النقية ،عنبر المياه العكره ،عنبر المرشحات ،خطوط الخدمة بالمحطة ،أعمال التطهير العكر ،الربط بين الخط ١٠٠٠مم والخط ٦٠٠مم بمنطقة باغوص أمام مخزن الكتب ، تركيب محابس ٤٠٠مم ، وتغيير محابس هواء وقفل علي الخط ١٠٠٠مم ويعتبر هذا النهج نهجا جديدا تنتهجه الشركة حتى لا يتأثر المواطنين بالخدمة .


من جانب آخر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم ، عن  وصول دفعات من مواسير الصرف الصحى لموقع العمل بقرية فرقص بمركز طامية من أجل استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف بها .

صرح اللواء هشام درة رئيس الشركة، أن قرية فرقص بمركز طامية من القرى المبللة وتم توقف مشروع الصرف الصحى بها منذ ما يقرب من عشرة أعوام نتيجة عدم وجود التمويل المالى لاستكمال المشروع مثلها مثل العديد من القرى بمحافظة الفيوم والتى توقفت فيها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عقب ثورة يناير ٢٠١١ .
"البكتيريا فى مياه الشرب" تدريب للعاملين بالفيوم
"البكتيريا فى مياه الشرب" تدريب للعاملين بالفيوم
"البكتيريا فى مياه الشرب" تدريب للعاملين بالفيوم
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