"البكتيريا فى مياه الشرب" تدريب للعاملين بالفيوم

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب في الفيوم، تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب وذلك بمقر ادارة التدريب بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة ، بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.





وأكد اللواء مهاب الامير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، ان التدريب يسير بخطى ثابته من أجل رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم داخل الشركة خاصة فى ظل وباء فيروس كورونا المستجد حيث يتم التدريب عن بعد ( أونلاين) ويتم فيه تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.





وأضاف أن التدريب يهدف للتعرف علي معمل الميكروبيولوجي وأهميته والتعرف علي كيفية الكشف عن مؤشرات التلوث التي علي أساسها نحدد صلاحية المياه للشرب ووصولها للمستهلك في صورة امنة وان هدفنا الاساسى هو توفير مياه صحية وامنة للمستهلك.







