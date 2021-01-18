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فن

شاهد.. ظهور مميز لياسمين صبري.. والجمهور: مساء الورد

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:53 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لـ تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتي: 

جماالك يا عمري  - مساء الورد - ماشاء الله قمر 

يُذكر أن  الفنانة ياسمين صبري احتفلت في العاصمة البريطانية لندن بعيد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رغم مرور فقط ثماني أشهر على زواجهما.

ونشرت ياسمين صبري عبر خاصية ستوري بموقع إنستجرام وهي تكشف عن قائمة مأكولات مكتوب عليها أسمائهما.

ووقع الاختيار على الممثلة ياسمين صبري للسنة الثالثة، لتصبح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «تي سي كاندلر» «tccandler»، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام». 

يذكر أن ياسمين صبري هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.
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