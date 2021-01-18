بعد إساءته للفنانين.. النائب رياض عبد الستار يقدم اعتذارا مكتوبا بخط يده





وقال النائب في رسالته المكتوبة: "نحمل للفنانين التقدير والاحترام.. الفنانين الذين يقدمون الفن الهادف الذي يؤثر إيجابيا في سلوكيات المجتمع المصري ونعلم أن هناك فنانين محترمين يمثلون القوى الناعمة لمصر وننتظر المزيد من أعمال الفن الهادف لرقي ونهوض المجتمع.. مع جزيل الشكر والتقدير".





وترجع الأزمة إلى أمس الأحد، خلال كلمة النائب رياض عبدالستار بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية، حيث طالب النائب بمساهمة رجال الأعمال والفنانين في دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية.

وانفعل النائب خلال كلمته قائلا: "مش معقول أن ينص القانون على خصم نسبة من موظفين الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانون، مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا".

تقدم النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، باعتذار مكتوبا بخط اليد عما بدر منه في الجلسة العامة، أمس الأحد، من إساءة للفنانين خلال مناقشة قانون ضحايا العمليات الأمنية والإرهابية.