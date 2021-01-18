بسبب 400 جنيه .. حبس طالب بتهمة الشروع فى قتل سائق بشبرا الخيمة

قرر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه في قتل سائق بسبب اقتراض مبلغ مالي.









و أمرت النيابة العامة باجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المصاب والاستعلام عن الحالة الصحية له.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بإصابة "ا. م. م" 33 سنة سائق توك توك بجرح شبه نافذ أعلى الساق اليمنى وتم تحويله لمستشفى قصر العيني في حالة خطرة. وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "م. م. م" 28 سنة عامل اتهم "أحمد. س. إ"21 سنة طالب بالتعدي على شقيقه وإحداث إصابته المشار إليها وذلك بسبب مطالبة شقيقه للمتهم برد مبلغ مالي 400 جنيه اقترضها منه سابقا.





وعلى الفور حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض مطواة محدثًا إصابته وفر هاربا.

تمكن الرائد حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.