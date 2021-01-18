ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب 400 جنيه .. حبس طالب بتهمة الشروع فى قتل سائق بشبرا الخيمة

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:01 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قرر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه في قتل سائق بسبب اقتراض مبلغ مالي. 


و أمرت النيابة العامة باجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المصاب والاستعلام عن الحالة الصحية له.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بإصابة "ا. م. م" 33 سنة سائق توك توك بجرح شبه نافذ أعلى الساق اليمنى وتم تحويله لمستشفى قصر العيني في حالة خطرة. وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "م. م. م" 28 سنة عامل اتهم "أحمد. س. إ"21 سنة طالب بالتعدي على شقيقه وإحداث إصابته المشار إليها وذلك بسبب مطالبة شقيقه للمتهم برد مبلغ مالي 400 جنيه اقترضها منه سابقا.

وعلى الفور حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض مطواة محدثًا إصابته وفر هاربا.
تمكن الرائد حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كشف غموض حادث العثور على جثة سيدة وطفلها بشبرا الخيمة

حبس طبيبة لاتهامها بحيازة مواد مخدرة في عيادتها بالقليوبية

حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها لشكه فى سلوكها بشبرا الخيمة

تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها بشبرا الخيمة

بحجة شكه فى سلوكها.. تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

رسميا.. انسحاب كاب فيردي من مونديال اليد بسبب كورونا

رئيس النواب: برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة وتعاون السلطات يحقق مصلحة الوطن

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

الصحة العالمية تحذر من ارتفاع جنوني في وفيات كورونا

3 أنواع من الزواج محرمة في الإسلام.. تعرف عليها

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021