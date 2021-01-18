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رياضة

الخطيب يتفقد أعمال تشييد جراج فرع مدينة نصر ..صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تفقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والعديد من أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للنادي، اليوم الاثنين، أعمال التشييد الخاصة بمشروع الجراج السطحي بفرع النادي بمدينة نصر.

واستعرض الخطيب مع أعضاء المجلس والمدير التنفيذي والمهندس سامح علي كامل والمهندسين المنفذين للمشروع الشرح الهندسي الخاص به، للوقوف على آخر الخطوات التي تم تنفيذها من أجل الانتهاء من إنجازه في أقرب وقت ممكن، خاصة أن هذا المشروع ينهي الأزمة الخاصة بتكدس السيارات، حيث يتسع لأكثر من 1000 سيارة.

من جانبه قال المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، إن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في مخطط إنشاء الجراج السطحي، من أجل الانتهاء منه في موعد أقصاه يونيو القادم.

وأوضح أن المشروع سينهي أزمة تكدس السيارات التي ظلت قائمة طوال السنوات الماضية، قبل أن يشرع المجلس الحالي في تنفيذ المشروع من أجل إخراجه إلى النور في الشهور القليلة المقبلة، مؤكدًا أن العمل متواصل من أجل افتتاحه قريبًا لخدمة أعضاء النادي.

الخطيب يتفقد أعمال تشييد جراج فرع مدينة نصر ..صور
الخطيب يتفقد أعمال تشييد جراج فرع مدينة نصر ..صور
الخطيب يتفقد أعمال تشييد جراج فرع مدينة نصر ..صور
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