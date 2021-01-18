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حوادث

مصرع شخص سقط من قطار فى قنا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:24 م
جثة
جثة
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يوسف رجب

لقى شخص مصرعه، عقب سقوطه من قطار، أثناء محاولته النزول فى مزلقان أبوشوشه بقنا.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع باسم هريدى محمود عبدالرحمن 21 عاما، مجند بقوات الأمن.


تبين أن المجنى عليه سقط من القطار ، أثناء محاولته النزول بالقرب من مزلقان أبوشوشه التابع لمركز أبوتشت.


من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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