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محافظات

نائب محافظ قنا يطالب بتفعيل خدمات النداء الآلي بالمركز التكنولوجي في نقادة

الأحد 17/يناير/2021 - 03:40 م
جولة نائب محافظ قنا
جولة نائب محافظ قنا
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يوسف رجب
وجه حازم عمر نائب محافظ قنا، القائمين على مركز الخدمات التكنولوجيه بنقاده، بتفعيل خدمتي النداء الآلي ورسائل sms التي تفيد المواطنين بالإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في الشكاوى التي تقدموا بها.

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ قنا، اليوم الأحد، مركز الخدمات التكنولوجية بمدينة نقادة، لمتابعة دورة العمل به والوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين.


وأكد عمر، علي ضرورة تقديم التسهيلات لراغبي التصالح، وأهمية دور المراكز التكنولوجية الذي يتماشى مع توجه الدولة المصرية الحديثة نحو الرقمنة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تقليص زمن تقديمها والمساهمة في القضاء على كل أشكال الفساد.


كما أكد عمر، على تفعيل شاشات العرض الموجودة بصالة انتظار المواطنين ليتسنى لهم معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة الخاصة بالخدمات الراغبين في الحصول عليها.


وتابع نائب المحافظ، مع مشرفي النظام الدورة المستندية لطلبات التصالح المقدمة بمختلف مراحلها بدءا من مرحلة تلقي الطلبات مرورًا بمرحلتي الفحص والتسجيل على المنظومة حتى مرحلة استخراج النموذج 3، الذي يفيد بأن المخالف قد تقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء التي ارتكبها.


وفي السياق ذاته تفقد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية التي تجري بالمركز التكنولوجي بمبني الوحدة المحلية الجديد المقام على حوالي ٤٦٠ م2، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ١٧.٥ مليون جنيه.


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نائب محافظ قنا يطالب بتفعيل خدمات النداء الآلي بالمركز التكنولوجي في نقادة
نائب محافظ قنا يطالب بتفعيل خدمات النداء الآلي بالمركز التكنولوجي في نقادة
نائب محافظ قنا يطالب بتفعيل خدمات النداء الآلي بالمركز التكنولوجي في نقادة
نائب محافظ قنا يطالب بتفعيل خدمات النداء الآلي بالمركز التكنولوجي في نقادة
نائب محافظ قنا يطالب بتفعيل خدمات النداء الآلي بالمركز التكنولوجي في نقادة
نائب محافظ قنا يطالب بتفعيل خدمات النداء الآلي بالمركز التكنولوجي في نقادة
نائب محافظ قنا يطالب بتفعيل خدمات النداء الآلي بالمركز التكنولوجي في نقادة
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