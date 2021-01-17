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محافظات

بإجمالي 60 حالة.. تعافي وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي

الأحد 17/يناير/2021 - 02:07 م
خروج المتعافين من
خروج المتعافين من فيروس كورونا
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يوسف رجب

أعلن مستشفي قفط التعليمى بقنا، عن تعافي وخروج 9 حالات جديدة، اليوم الأحد، من مصابى فيروس كورونا المستجد، بعد تماثلهم للشفاء التام.

وقال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفي، إن اليوم الأحد، شهد خروج 9 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا من قسم العزل بالمستشفى بعد تعافيهم تمامًا من الإصابة.

وأضاف كمال، بأن إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بالمستشفى منذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا، بلغ 60 حالة لأشخاص تتباين أعمارهم وحالاتهم الصحية، ما بين شباب وكبار وأصحاب أمراض مزمنة.

أشارت مدير المستشفى، إلى أن الفرق الطبية بالمستشفى لا تتوانى عن تقديم كافة الدعم للمرضى حتى يتم تماثلهم للشفاء التام، برعاية ودعم دائم من الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، و الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

و أضافت الدكتورة اسراء جمال، المشرف الطبى بالمستشفى، بأن الحالات التى خرجت اليوم، تتراوح أعمارهم ما بين 35 و حتي 70 عامًا، بينهم حالات حرجة و أصحاب أمراض مزمنة.

و طالب الدكتور محمد رمضان فرغلي، مدير مكافحة العدوى، بضرورة بالتزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات وتطهير أو غسيل الأيدي باستمرار تجنبا للعدوى و انتقال الفيروس.

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بإجمالي 60 حالة.. تعافي وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي
بإجمالي 60 حالة.. تعافي وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي
بإجمالي 60 حالة.. تعافي وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي
بإجمالي 60 حالة.. تعافي وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي
بإجمالي 60 حالة.. تعافي وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي
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