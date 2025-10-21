أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» بالغردقة ..السبت المقبل

حددت محكمة الاستئناف بقنا، يوم السبت المقبل 25 أكتوبر الجاري، موعدًا لانطلاق أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في قضية مقتل الشاب حامد أشرف حراجي، المعروف إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، أمام محكمة الجنايات المستأنفة بالبحر الأحمر.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الجاري، حين شهدت مدينة الغردقة واقعة مأساوية أثارت الرأي العام، بعد أن تدخل الشاب حامد، البالغ من العمر 17 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، لفض مشاجرة بين مجموعة من أصدقائه وآخرين، في محاولة منه لتهدئة الموقف وإنهاء الخلاف.

إلا أن الجناة – بحسب التحقيقات – تربصوا بالمجني عليه في اليوم التالي، واعتدوا عليه بشكل وحشي بعد تكبيل يديه، ووجهوا له طعنات قاتلة في الرأس والقلب، ما أدى إلى وفاته في الحال. وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

كانت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار وليد محمد دنانة، قد أصدرت حكمها السابق بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عوقب المتهم الثالث بالسجن 7 سنوات، بعد إدانتهم بقتل المجني عليه عمدًا.

وتأتي جلسة السبت المقبل في إطار نظر الاستئناف المقدم على الحكم، وسط حالة من الترقب الشعبي في الغردقة، حيث أكد ذوو المجني عليه تمسكهم بمطلب القصاص العادل، رافضين إقامة أي عزاء قبل تنفيذ الحكم النهائي بحق القتلة.