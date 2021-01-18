اقتصاد الإمارات| قفزة كبيرة لأسواق المال الإماراتية ترفع مكاسبها إلى 21.5 مليار درهم





اقرأ أيضا:

عادت أسواق المال الإماراتية مجددا إلى تحقيق قفزات كبيرة في أسعار أسهمها ومؤشراتها العامة التي نجحت في جلسة منتصف الأسبوع بالصعود إلى مستويات جديدة ، وسط ارتفاع حجم السيولة المتداولة مرة أخرى إلى فوق حاجز مليار درهم.وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 21.5 مليار مليار درهم في ختام الجلسة منها أكثر من 18.5 مليار درهم سُجلت لصالح القيمة السوقية لأسهم سوق العاصمة.وبرغم البداية الهادئة نوعا ما للتعاملات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال النصف الأول من عمر الجلسة، إلا أنهما عكسا اتجاهها للصعود بقوة في النصف الثاني من التعاملات،مما شجع المزيد من المستثمرين سواء من الافراد والمؤسسات على التداول.وتفصيلا فقد قفز المؤشر العام لسوق أبوظبي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة قاربت 4% بالغا 5489 نقطة ،ممهدا بذلك لاختراق حاجز 5500 نقطة بكل سهولة من جانبه ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي الى 2726 نقطة بزيادة نسبتها1.15 % بالمقارنة مع الجلسة السابقة .وكانت شريحة من اسهم البنوك والعقار قادت النشاط في الأسواق فقد ارتفع سهم بنك الامارات دبي الوطني الى 11.55 درهم وذلك بالإضافة الى سهم بنك دبي الإسلامي الذي نجح ببلوع مستوى 5 دراهم.وفي القطاع العقاري صعد سهم اعمار العقارية الى 4.06 درهم واعمار مولز الى 1.94 درهم ،وشهد سهم السوق نشاطا كبيرا مرتفعا الى 1.21 درهم وارامكس الى 4.41 درهم .أما في سوق العاصمة فقد قفز سهم بنك ابوظبي الأول بنسبة 7.8% بالغا 15.10 درهم وبنك ابوظبي التجاري الى 6.45 درهم .وارتفع سهم الدار الى 3.34 درهم وسهم ادنوك للتوزيع الى 3.88 درهم ،واغلق سهم الشركة العالمية القابضة عند مستوى 42.3 درهم.وعلى مستوى سيولة التداولات فقد بلغت قيمتها 1.04 مليار درهم وعدد الأسهم المتداولة 358 مليون سهم نفذت من خلال 7748 صفقة.