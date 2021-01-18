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أخبار العالم

سلالة جديدة لـ كورونا تثير الذعر في كاليفورنيا.. وفوتشي يحذر

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:25 م
سلالة جديدة لكورونا
سلالة جديدة لكورونا تثير الذعر في كاليفورنيا
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على صالح
اكتشف العلماء في الولايات المتحدة نوعًا جديدًا من فيروس كورونا المستجد وتحديدا في ولاية كاليفورنيا حيث تواصل السلطات معاناتها من ارتفاع عدد الحالات والوفيات.

وتم التعرف على السلالة الجديدة من كورونا - كوفيد 19 في أكثر من اثنتي عشرة مقاطعة وتم ربطها بانتشار الفيروس في مناطق متعددة في مقاطعة سانتا كلارا ، حسبما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

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ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المتغير الجديد أكثر عدوى أم أنه أصبح من السهل التعرف عليه حيث تقوم المختبرات بإجراء تسلسل الجينوم.

يُعرف المتغير باسم L452R، وهو يختلف عن النوع شديد العدوى الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة والتي كانت تجتاح الأمة مؤخرًا.

وتم تحديد سلالة المملكة المتحدة، B 1.1.7.، في 18 ولاية، وفقًا لتحليل "ديلي ميل" للبيانات الفيدرالية وبيانات الولاية.

وبينما يحذر مسؤولو الصحة العامة من أن هذه السلالة ستصبح قريبًا السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة، يقول الدكتور أنتوني فوتشي، أكبر خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن التحذير يجب أن يكون "دعوة واضحة" للأمريكيين للحصول على التطعيم

واعتبارًا من يوم الاثنين، تم تحديد البديل الجديد في مقاطعات ليك ولوس أنجلوس ومونو ومونتيري وأورانج وريفرسايد وسان برناردينو وسانتا كلارا ودان دييغو وسان فرانسيسكو وسان لويس أوبيسبو.

وقالت الدكتورة سارة كودي، مديرة إدارة الصحة العامة في مقاطعة سانتا كلارا، في بيان: "يستمر هذا الفيروس في التحور والتكيف، ولا يمكننا أن نخذل حذرنا".

وأكدت كودي أنه تم تحديد البديل في تفشي في سان خوسيه أدى إلى مرض 90 شخصًا ومريضًا وربما تم ربطه بزي عيد الميلاد القابل للنفخ.

وقال الدكتور تشارلز تشيو، عالم الفيروسات في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، لصحيفة نيويورك تايمز، إن البديل الجديد في كاليفورنيا له ثلاث طفرات على بروتين سبايك.

تم اكتشافه لأول مرة في الدنمارك في مارس في كاليفورنيا في مايو.

وقال تشيو، في ديسمبر 2020، كان البديل الجديد موجودًا في 3.8 في المائة من عينات الجينوم التي تم تسلسلها، وبحلول يناير 2021، كان 25.2 في المائة.
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