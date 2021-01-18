تحذير شديد من منظمة الصحة العالمية: نحن على حافة كارثة

في حالة من الإحباط، تحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، معتبرًا أن العالم على شفا فشل أخلاقي كبير سيقود إلى كارثة فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.









وقال جيبريسوس خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة، إنه يجب على الدول والشركات المصنعة للقاحات مشاركة الجرعات المضادة لفيروس كورونا، بشكل أكثر إنصافا في جميع أنحاء العالم.









وأضاف "أن أسلوب أنا أولا لا يجعل الأكثر فقرا وضعفا في العالم في خطر فحسب، لكنه سيأتي بنتائج عكسية أيضا".









وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قائلا "في نهاية المطاف لن تسفر هذه التصرفات إلا عن إطالة أمد الوباء".









وسبق أن حذرت الصحة العالمية من أن الدخول إلى السنة الثانية من جائحة كورونا قد يكون أصعب مما واجهه العالم خلال السنة الماضية.









من ناحية أخرى، تحدثت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، عن عدد الأيام التي يظل فيها المرضى بفيروس كورونا ناقلين للعدوى للمحيطين بهم.







