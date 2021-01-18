النواب يحيل بيان وزير التموين إلى اللجان المختصة لتقييمه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير التموين الذي ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشئون الاقتصادية للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.





جاء ذلك بعد انتهاء المجلس من مناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، كما طالب رئيس المجلس، اللجان بتجهيز تقرير لعرضه على المجلس.





وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن أى ملفات فساد بوزارة التموين لابد أن تصل للنيابة العامة، قائلا "في ظل وجود فساد لا يكون هناك محل لحديث الوزير أو أى أحد بخلاف النيابة".





جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم، للرد على تعقيب النواب على بيانه اليوم بالمجلس، والتى كان منها كلمة النائب عاطف ناصر حول امتلاكه مستندات تثبت إهدار مال عام وفساد بوزارة التموين.





وأضاف "المصيلحى"، أن الجريمة ستظل موجودة إلى يوم القيامة، موجها حديثه للنواب، "نريد أن نعمل مع بعض وليس لنا صالح إلا المواطن، وأى نائب متأثر بالفساد ويريد أن يبلغنى فسوف أرفع له القبعة، وفي حال ذهابه للنيابة سوف أساعده".



