فتاوى تشغل الأذهان.. خالد الجندي يعلق على ظاهرة زواج التجربة.. حكم استخدام مبيد حشري لمكافحة النمل.. ومستشار المفتي يوضح ما يمكن فعله للميت

فتاوى تشغل الأذهان

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نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

في البداية، علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ما يطلق عليه "زواج التجربة" قائلا "اليوم نرى أشكالا من الزواج لا علاقة للإسلام بها، مؤكدا أن الأزهر الشريف استنكر هذه المصطلح الجديد على أذهاننا وعلى ديننا.





وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أنزواج التجربة، هو بمثابة المهزلة، مشددا على أن المرأة لا تجرب في الإسلام، فهذا كلام خطير وتلاعب بشرع الله عزوجل.





وأكد أنه لابد من وقف هذه المهزلة فلا يوجد نكاح إلا ما تعارف عليه القرآن والسنة وبشروطه الشرعية من وجود ولي الأمر والإحتكام للقانون في توثيقه، منوها على أن صاحب الفكرة يزعم أنها عقد تصالح بين زوجين متخاصمين، وأطلق عليها كلمة زواج "التجربة" من اجل الترويج والدعاية لها فى الإعلام.





وظهر في الأيام الأخيرة، ما يطلق عليه "زواج التجربة" وهو عقد بين رجل وامرأة محدد بمدة لا يحق لأحدهما أن يفسخ العقد قبل هذه المدة ولهما الحق في استكماله أو فسخه بعد انتهائها.