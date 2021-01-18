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فتاوى تشغل الأذهان.. خالد الجندي يعلق على ظاهرة زواج التجربة.. حكم استخدام مبيد حشري لمكافحة النمل.. ومستشار المفتي يوضح ما يمكن فعله للميت

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:00 م
هل استخدام مبيد حشري
هل استخدام مبيد حشري لمكافحة النمل حرام؟ الإفتاء ترد
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محمد شحتة
فتاوى تشغل الأذهان
- خالد الجندي يعلق على ظاهرة زواج التجربة
- هل يجوز إخراج النقود صدقة للمتوفى
- هل استخدام مبيد حشري لمكافحة النمل حرام؟ 
- مستشار المفتي يوضح ما يمكن فعله للميت


نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

في البداية، علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ما يطلق عليه "زواج التجربة" قائلا "اليوم نرى أشكالا من الزواج لا علاقة للإسلام بها، مؤكدا أن الأزهر الشريف استنكر هذه المصطلح الجديد على أذهاننا وعلى ديننا.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أنزواج التجربة، هو بمثابة المهزلة، مشددا على أن المرأة لا تجرب في الإسلام، فهذا كلام خطير وتلاعب بشرع الله عزوجل.

وأكد أنه لابد من وقف هذه المهزلة فلا يوجد نكاح إلا ما تعارف عليه القرآن والسنة وبشروطه الشرعية من وجود ولي الأمر والإحتكام للقانون في توثيقه، منوها على أن صاحب الفكرة يزعم أنها عقد تصالح بين زوجين متخاصمين، وأطلق عليها كلمة زواج "التجربة" من اجل الترويج والدعاية لها  فى الإعلام.

وظهر في الأيام الأخيرة، ما يطلق عليه "زواج التجربة" وهو عقد بين رجل وامرأة محدد بمدة لا يحق لأحدهما أن يفسخ العقد قبل هذه المدة ولهما الحق في استكماله أو فسخه بعد انتهائها.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إخراج النقوط صدقة للمتوفى؟

وأجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه اذا كانت النقوط هي العرف السائد بين الناس وأصبحت كالدين، فعليك ان ترد هذا المال كما هو، وإذا توفي من اعطى لك هذه النقوط فتعطيها لأحد ورثته في صورة مجاملة. 

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أنا عندي نمل كتير ويتجمع على كل شئ في البيت ويسبب لي القرف ، فهل يجوز وضع مبيد حشري لمكافحته؟

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن مملكة الحيوان علينا أن نتعامل معها برفق فلا نؤذيها إلا أن نرد أذاها، منوها أن النمل من الممكن أن نطرده بدون استخدام مبيد حشري، وهذا منتشر على السوشيال ميديا بالطرق الطبيعية.

وأشار إلى أنه لو يطرد بالطرق الطبيعية، وتطلب الأمر استخدام المبيد الحشري، فهنا نضطر لاستخدامه في أضيق نطاق على القدر الذي يزيل الأذى فقط اللاحق بصاحب البيت، موضحا أنه ينبغي علينا الحفاظ على هذه المخلوقات بشرط ألا تؤذي الإنسان لأنه أعلى منها وفوقها.

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز الصيام عن المتوفى إذا كان عليه أيام من رمضان لم يصمها لعذر شرعي، قائلا "نصوم بداله لكن منصليش".

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه يجوز قضاء الصوم عن الغير ويجوز بشكل أداء كل الأعمال الصالحات عن الميت إلا الصلاة.
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