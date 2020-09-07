هل يجوز إخراج النقوط صدقة للمتوفى؟ الإفتاء توضح

هل يجوز إخراج النقوط صدقة للمتوفى؟..سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له عبر قناة الإفتاء على الفيسبوك.
وأجاب فخر، قائلًا: أنه اذا كانت النقوط هو العرف السائد بين الناس وأصبحت كالدين، فعليك ان ترد هذا المال كما هو، واذا توفي من اعطى لك هذه النقوط فتعطيها لأحد ورثته فى صورة مجاملة.
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قال الدكتور محمود شلبي أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن ما يقدمه الناس بعضهم لبعض من أموال في الظروف والمناسبات المختلفة فيما يعرف ب"النقطة"، جرت العادة على اعتباره دينًا واجب الرد في مثل هذه المناسبات.
وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يعد النقوط دَينًا؟ أن النقطة في الشرع تأخذ حكم القرض والدين واجب السداد، لافتًا إلى أن المسمى الفقهي الصحيح للنقطة هو القرض الحسن الذي لا فائدة عليه ويتم دفعه للغير من اجل مساعدته في تخطي الظرف أو المناسبة التي يمر بها ومن ثم يردها إلى صاحبها في مناسبة مثيلة خاصة به.
وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يعد النقوط دَينًا؟ أن النقطة في الشرع تأخذ حكم القرض والدين واجب السداد، لافتًا إلى أن المسمى الفقهي الصحيح للنقطة هو القرض الحسن الذي لا فائدة عليه ويتم دفعه للغير من اجل مساعدته في تخطي الظرف أو المناسبة التي يمر بها ومن ثم يردها إلى صاحبها في مناسبة مثيلة خاصة به.