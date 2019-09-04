هل يعد النقوط دينا واجب الرد؟ الإفتاء تجيب..فديو

قال الدكتور محمود شلبي أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن ما يقدمه الناس بعضهم لبعض من أموال في الظروف والمناسبات المختلفة فيما يعرف ب"النقطة"، جرت العادة على اعتباره دينًا واجب الرد في مثل هذه المناسبات.



وأضاف شلبي في فديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يعد النقوط دَينًا؟ أن النقطة في الشرع تأخذ حكم القرض والدين واجب السداد، لافتًا إلى أن المسمى الفقهي الصحيح للنقطة هو القرض الحسن الذي لا فائدة عليه ويتم دفعه للغير من اجل مساعدته في تخطي الظرف أو المناسبة التي يمر بها ومن ثم يردها إلى صاحبها في مناسبة مثيلة خاصة به.



وأوضح أن النقطة أو النقوط قد تكون سلفة، وقد تكون هبة، بحسب العرف الجاري بشأنها في البلد، وإذا تقرر أنها سلفة، فيجب ردها لمالكها، أو ورثته إن كان قد مات.

