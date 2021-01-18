محافظ الإسكندرية: ما حدث في شاطئ النخيل لن يتكرر مرة أخرى

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية خلال جلسته اليوم، على اعتماد البروتوكول المبرم بين محافظة الإسكندرية وجمعية ٦ أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشأن استغلال المساحة الشاطئية لـ شاطيء النخيل لمدة خمس سنوات وبقيمة استغلال قدرها ثمانية ونصف مليون جنيه تزداد ١٠ ٪ كل عام.









وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن البروتوكول المبرم مع مجلس إدارة جمعية ٦ أكتوبر الجديد، لاستغلال شاطئ النخيل، قد حقق زيادة في قيمته أضعاف عما سبق في السنوات الماضية لتعظيم موارد المحافظة.





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وأكد أن الجمعية ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة الشاطئ فضلا عن أنها ستكون المسئولة عن إنشاء وتمويل حواجز الأمواج بالشاطئ، كما أنها مسئولة عن تعيين شركة الإنقاذ بالشاطئ.





وشدد الشريف أن ما حدث في شاطئ النخيل من حالات غرق في الفترة السابقة أمر مرفوض تماما، ولن نسمح بتكراره مرة أخري، وراعينا ذلك في البروتوكول المبرم.





وأشار أنه كان هناك عدد من الخلافات داخل الجمعية، وبناء على ذلك تدخلت المحافظة بشكل حازم وتم عقد عدة مباحثات وتم الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية سيبدأ في تولي مهمة التغلب على حل جميع المشاكل.







