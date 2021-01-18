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رياضة

رغم الخسارة .. محمد سند رجل مباراة مصر والسويد في مونديال اليد

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:42 م
محمد سند
محمد سند
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ريهام بكير
حصل محمد سند لاعب منتخب مصر على لقب رجل المباراة في مواجهة مصر والسويد في ختام الدور الأول من مونديال اليد.

انتهت مبارة منتخبي مصر والسويد في المواجهة الثالثة والأخيرة في الدور الأول لبطولة العالم لليد بنتيجة ، 24-23 للسويد.

شهد اللقاء منافسة شرسة بين الفريقين ، وتصدى كريم هنداوي حارس الفراعنة للعديد من الكرات الصعبة ، وسعى السويد في التعادل مرارا وتكرارا ، حتى تقدم قبل انتهاء المباراة بـ15 دقيقة ليحافظ على التقدم بفارق هدف. 

وضمت قائمة منتخب مصر للقاء كلا من : كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

فيما تم استبعاد كل من إسلام حسن  - محسن رمضان - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل من المباراة.

وكان المنتخب الوطني قد تغلب في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة على منتخب تشيلي بنتيجة 35-29، وفي المباراة الثاني تغلب على منتخب مقدونيا 38-19، بينما تغلب منتخب السويد في الجولة الأولي على منتخب مقدونيا 32-20، وفي الجولة الثانية تغلب على منتخب تشيلي41-26.

وحسم منتخب مقدونيا  التذكرة الثالثة عن المجموعة السابعة للتأهل للدور الرئيسي بعد تأهل منتخبي مصر والسويد عن المجموعة قبل حسم لقائهما.

وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبا فقط على مدار السنوات الماضية.

وتقام البطولة على 4 صالات هي، الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. 

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