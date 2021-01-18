مونديال اليد .. فرنسا تفوز على سويسرا وتتصدر المجموعة الخامسة

تغلب منتخب فرنسا على نظيره السويسري بنتيجة 24/25 فى ختام الدور الأول من بطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى





وتقام مباراة المنتخبين بصالة حسن مصطفى باكتوبر ضمن مباريات المجموعة الخامسة من مجموعات المونديال





وشهد الشوط الاول تعادل المنتخبين بنتيجة 14/14 بعد أن سيطر المنتخب الفرنسى على سير المباراة لكن المنتخب المنافس ادرك التعادل





وواصل الفريق الازرق تصدره لمجموعته بعد الفوز فى المباريات الثلاثة التى خاضها فى البطولة امام النرويج والنمسا وسويسرا على الترتيب ،بينما حل سويسرا ثالثا بعد الهزيمة من النمسا والفوز على النرويج ثم الخسارة من فرنسا



