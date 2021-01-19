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اقتصاد

اقتصاد السعودية| غرفة جدة تبحث الفرص الاستثمارية وتحفيز رعاية الإبل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:01 ص
الاقتصاد السعودي
الاقتصاد السعودي
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قسم الاقتصاد
تستضيف غرفة جدة اليوم الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الاقتصادية وممثل نادي الإبل في المنظمة الدولية للإبل، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من رجال الأعمال .

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "بن عبدالعزيز" سيستعرض الفرص الاستثمارية التي تتيحها صناعة رياضة الإبل والمستقبل الواعد لها في ظل رؤية المملكة 2030.

ويأتي اللقاء عقب زيارة رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل لبحث الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي يسعى من خلالها لتحفيز رعاية الإبل وإنشاء مشاريع على مستوى منطقة مكة المكرمة.

وتسعى غرفة جدة من خلال تعاونها مع نادي الإبل إلى إيجاد فرص لرواد الأعمال والمستثمرين لكل ما يتعلق بقطاع الإبل والاستفادة من منتجاتها كالألبان واللحوم، حيث يُعد قطاع الإبل قطاعا استثماريا واعدا، أو من خلال فسح المجال للاستثمار في رعاية المنافسات وإقامة المسابقات لزيادة الإقبال والتمسك بها والمحافظة على استمرار وجودها في المملكة ، لما تمثله الإبل من أهمية تاريخية وثقافية واجتماعية.
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