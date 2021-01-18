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محافظات

شكرا أطباء وتمريض العزل.. لافتات تشيد بـ الجيش الأبيض في كفر الشيخ ..صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:03 م
لافتات تشيد بـ الجيش
لافتات تشيد بـ الجيش الأبيض
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محمود زيدان
في لفتة إنسانية واعتراف بمكانة الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، انتشرت لافتات في شوارع مدينة كفر الشيخ، وأمام مبنى ديوان عام المحافظة.

وحملت اللافتات كلمات الشكر والتقدير للأطباء والممرضين فى كل مستشفيات العزل بالمحافظة والمحافظات المصرية وبالمستشفيات العامة والمركزية.

ومن جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بكل مواطني كفر الشيخ الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الكبيرة ليل نهار، للأطقم الطبية من أطباء وممرضين، في كافة مستشفيات المحافظات ، ومستشفيات العزل وأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية بمدن المحافظة.

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شكرا أطباء وتمريض العزل.. لافتات تشيد بـ الجيش الأبيض في كفر الشيخ ..صور
شكرا أطباء وتمريض العزل.. لافتات تشيد بـ الجيش الأبيض في كفر الشيخ ..صور
شكرا أطباء وتمريض العزل.. لافتات تشيد بـ الجيش الأبيض في كفر الشيخ ..صور
شكرا أطباء وتمريض العزل.. لافتات تشيد بـ الجيش الأبيض في كفر الشيخ ..صور
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