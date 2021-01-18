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عيب وحرام.. واقعة سيدات نادي الجزيرة تثير انفعال أحمد موسى

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:49 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري تربى على الأخلاق والأدب، مستنكرا ما فعله البعض في نادي الجزيرة من أفعال إباحية في حفل عيد ميلاد. 

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: «وزير الشباب والرياضة شكل لجنة للتحقيق في واقعة التورتة الجنسية في نادي الجزيرة»؛ مستنكرا ما فعله بعض العضوات في واحد من أكبر النوادي الاجتماعية في مصر.

وأشار موسى إلى أن الأمر ليس له علاقة أبدا بالحرية الشخصية لدرجة أن دار الإفتاء أصدرت فتوى تحرم وتجرم ما فعلته عضوات نادي الجزيرة.

وتابع موسى: «إيه الأشكال الإباحية دي .. عيب، لا يمكن أن يمر الأمر مرور الكرام حتى لا ينتشر الأمر في المجتمع». 

واستطرد موسى: «في ناس في المجتمع عايزة اعادة تأهيل .. ليه حاجات زي دي تحصل في مكان عام». 

أثارت صور لمجموعة عضوات فى نادي الجزيرة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهن خلال احتفال يجمعهن، ويتناولن حلويات على شكل أعضاء جنسية للرجال والنساء، في ظاهرة غريبة بعيدة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري.
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سيدات نادي الجزيرة.. الإفتاء تعلق على واقعة حلوى عيد الميلاد

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