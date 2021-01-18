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توك شو

متحدث الشباب والرياضة: سنوقع أقصى عقوبة على المخطئ في واقعة تورتة نادي الجزيرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:27 م
واقعة نادى الجزيرة
واقعة نادى الجزيرة
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن المجتمع له عاداته وتقاليده ويرفض أي عادات سلبية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وجه بتشكيل لجنة قانونية، للتحقيق في الصور التي ظهرت في نادى الجزيرة، وجميعنا نرفضها، واللجنة توجهت لمقر النادي، وبدأت التحقيق.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على "القاهرة والناس"، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن عيد الميلاد تم استخدامه بشكل سيئ، فهذه الصور المجتمع يرفضها، وتمت مخاطبة مجلس الإدارة، وأوقفت العضوة، وأحيلت للتحقيق، وسيتم توقيع أقصى العقوبة على المخطئ، ولجنة التحقيق سترد يوم 20 يناير.

وقالت عزة لملوم، عضوة نادى الجزيرة، "مش مصدقة نفسى من اللى حصل.. كل ده علشان شوية ستات ماقالوش لحد تعالوا اقعدوا معانا والغلط من تسريب الصور.. انا قاعدة مع صحابى وبحتفل بطريقتى .. واللى بيدور على تصنيع التورتة كلام فاضى.. واللى نشر الصور هو المجرم".
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