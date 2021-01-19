محامٍ بالنقض: يجب احتواء شهادة الميلاد على بيان من جسد الطفل.. فيديو

قال أحمد المصيلحي المحامي بالنقض ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال إن شهادة الميلاد المصرية لا تعبر عن الطفل المولود وليس هناك ربط مباشر بين شهادة الميلاد الورقية وبين الطفل نفسه مؤكدا أنه بعد عملية الولادة يتم التوجه الي مكتب الصحة لاستخراج شهادة ميلاد للطفل. أحمدالأطفالشهادةنفسهأنهالتوجهشهادة





وأضاف المصيلحي خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: شهادة الميلاد لم يكن بها أى بيان يعبر عن جسد الطفل فيمكن استخدامها لطفل آخر وبالتالي يجب ان تحتوي على dna أو بصمة العين او بصمة القدم لأن هذه الصفات لا تتغير مع مرور الزمن . لقائهعلىقناةإنأىآخرعلىdna أولأن



