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رئيس اللجنة الطبية لاتحاد اليد يعلق على هزيمة المنتخب من السويد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:34 ص
كرة اليد
كرة اليد
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محمد القاضي
قال الدكتور محمد العدل، رئيس اللجنة الطبية للاتحاد المصري لكرة اليد، إن الجميع يشعر بالسعادة بإقامة بطولة العالم لكرة اليد علي أرض مصر.

وأضاف "العدل "، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "سي بي سي"، أن البطولة تقام في وقت حرج جدا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، معقبا: «الحمد لله نجحنا نجاحا باهرا في تنظيم البطولة، ولا توجد أي مشاكل فيها».

وأشار إلى أن مصر خسرت بأداء مبهر أمام بطل العالم لكرة اليد.. ولدينا أمل في تحقيق أداء جيد في البطولة.

وأوضح: «لم نستطع التماسك حتى آخر المباراة، عندما طُرد 2 من لاعبي المنتخب المصري في وقت واحد.. ولم نكن راضين عن الأداء في المباراة ونحن في غاية الحزن والأسف».

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