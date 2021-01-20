نادي طيران بني سويف: سياحة الطيران قادمة وبقوة.. شاهد

تنتشر أندية الطيران في محافظات مصر، والبالغ عددها 24 نادياً، منها مركزان و22 نادى طيران على مستوى الجمهورية من بين تلك الأندية وأقدمها نادي طيران بني سويف والذي يقع في شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف وملاصقا لمدرسة لصناعات الميكانيكية بالمدينة.





"صدى البلد" التقي محمد لبيب مدير التنفيذي لنادي الطيران المدنى بالمحافظة والذي أكد أهمية نشر ثقافة الرياضة الجوية، "التي تعد من أمتع الرياضات" بين عموم النشء والشباب من خلال الأندية والمعاهد والمراكز التابعة للوزارة والبالغ عددها 24 فرعًا على مستوى الجمهورية ولما تحظى به هذه الرياضات من إقبال كبير بين الكثيرين حول العالم.





وتابع مدير نادي طيران بني سويف قائلا، إن سياحة الطيران قادمة وبقوة، حيث إن الادارة قامت بإنشاء أندية بـ90% من المحافظات، وجارى استكمال الباقى تباعا، حيث تقوم باقتحام أماكن تجمعات الشباب، والنشء حسب النص الجمهورى، لترسيخ انتمائهم للوطن على ان تكون مهامها نشر الثقافة والعلوم والمهارات، ويتم خلاله التأهل والتدريب والتعليم بمواد نظرية حتى يصبح فى النهاية طيار هاوى فينتج لدينا جيل يهوى ويتعلق بفنون الطيران، ويدعمها وزير الطيران بإقامة مسابقات بأندية الطيران ومسابقات مابين الأندية نفسها قبل جائحة كورونا .





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وأشار مدير نادي طيران بني سويف إلى أن مصر من أوائل الدول التى أقامت نادٍ للطيران فى العالم، ويرجع تاريخه إلى عام 1910 ولذلك فمصر من أوائل الأعضاء فى الاتحاد الدولى للرياضات الجوية، موضحًا أن جميع نوادى الطيران فى مصر تتبع وزارة الطيران المدنى، وتهدف إلى نشر الوعى الجوى بين الشباب المصرى.





وقال مدير طيران بني سويف ان نماذج الطائرات تصنع من خشب مستورد يسمى خشب مستورد من أمريكا اللاتينية والتي تصنع منه نماذج الطائرات فهو سهل التشكيل وسهل التجميع وسهل القص أو القطع وخفيف الوزن نستوردة من منطقة بنما بأمريكا اللاتينية وبالعملة الصعبة لمخازن الطيران المدني بالقاهرة وكل نادي طيران في المحافظات له حصة معينة من هذه الأخشاب لعمل نماذج طائرات بها .





وأكد مدير النادي أن في بني سويف مجموعة من الطلاب الذين يستطيعون صنع الطائرات بمفردهم بل ويحصلون علي مراكز متقدمة في مسابقات الطيران علي مستوي الجمهورية .