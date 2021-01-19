الإسماعيلية تبدأ الرصد الميداني لاحتياجات 16 قرية ضمن المبادرة الرئاسية للتطوير

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وحدة حياة كريمة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ بمتابعة احتياجات القري المعدومة في اطار انطلاق المبادرة الرئاسية لتطوير ١٥٠٠ قرية، كما وجه المحافظ بالتعاون الفورى وازالة أية معوقات طارئة لبدء العمل الفوري.





أوضح اللواء شريف بشارة، ان القرى التى تم اختيارها هي قرية الأبطال، التقدم، جلبانة،ميت أبو الكوم الجديدة، العزبة- السلام الجديدة، التل الأحمر، بوابة القنطرة، بير العروق، بير حبيطة، بير مدكور، جبل أم جشيب، حض أبو سعادة، الإسماعيلية شرق.





وفي هذا السياق، قامت اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال المبادرة بالمحافظة بحضور الدكتور محمد أنور ترك منسق مؤسسة حياة كريمة عن محافظة الإسماعيلية و محمد السيوفي رئيس قرية التقدم و مسئولي الرصد و التوثيق بتفقد القري ورصد الإحتياجات.





إلتقي أعضاء اللجنة بالمواطنين وأستمعوا إلي إحتياجاتهم من أعمال البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء ورصف وغاز وصيانة للمرافق العامة.





ورصدت اللجنة مشكلات المواطنين بالقري المعدومة ومطالبهم في تحسين مستوى معيشتهم و رفع كفاءة وإعادة تشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والأسلاك وأعمدة الإنارة والطرق والمدارس وخطوط الهواتف وشبكات الانترنت فضلًا عن تنفيذ مبادرة " التصالح حياه " من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجًا من خلال مبادرة حياة كريمة.





و تستمر اللجنة طوال الأسبوع الجاري في الرصد الميداني للقري لتسجيل إحتياجات المواطنين.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطي توجيهاته بتطوير و تحسين ١٥٠٠ قرية علي مستوي الجمهورية موزعين علي ٥٠ مركزا إداريا و ذلك بمشاركة مواطنيها الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم و تجعلها أفضل.