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توك شو

خليها تصدي عن تجار السيارات: رجعت ريما لعادتها القديمة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:16 ص
حملة خليها تصدى
حملة خليها تصدى
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عادل نصار
كشف محمد شتا مؤسس حملة خليها تصدى، عن آخر تطورات الحملة خلال الفترة الحالية. 

وقال شتا، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الاثنين، إنه في العام الحالي الاتجاه سيكون مختلف، مضيفا انه اعطينا فرصة للتجار خلال العلمين الماضيين وفي العام الماضي رجعت ريما لعادتها القديمة. 

وتابع شتا، إنه :"ده نوع من انواع الابتزاز وأيضا اعتبره ابتزاز للدولة"، مشيرا الي أن هناك ضجة كبيرة خلال الأسبوع الحالي بشأن اسعار السيارات. 

وأكد مؤسس حملة خليها تصدى، أن اسعار السيارات ترتفع مع ارتفاع أسعار العملات الصعبة، ومع انخفاضها تظل أسعار السيارات مرتفعة ولا تنخفض الا قليلا جدا. 
 
وفي السياق نفسه أشار محمد شتا مؤسس حملة خليها تصدى، إلى أن هناك ممارسات احتكارية وأسعار السيارات في مصر ليس السعر العادل.
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