عالم يكشف عن مفاجأة داخل معبد عتيق.. تفاصيل

سيتمكن علماء الآثار من فهم معبد "كوكولكان" أكثر، بعد أن حصل أحد المحققين على فرصة نادرة للتوجه إلى الداخل وتصوير الهيكل الأيقوني، ليكتشف مفاجأة عن هذا الآثر الذي يصمد راسخًا منذ زمن بعيد.





يعود تاريخ حضارة المايا القديمة إلى أكثر من 4000 عام وكانت مشهورة بفن العمارة والرياضيات والمعتقدات الفلكية، ولا تزال العديد من منشآتهم الرائعة قائمة حتى اليوم في أدغال جنوب شرق المكسيك وغواتيمالا وبليز والأجزاء الغربية من هندوراس.





معبد "كوكولكان" هو الهيكل الأيقوني الذي يسيطر على وسط موقع Chichen Itza الأثري في ولاية يوكاتان المكسيكية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





كان قد تم إيقاف دخول كوكولكان في عام 2006 وتم حظر وصول الجمهور إليه، ولكن المؤلف والباحث "أنكيستي" تمكن من الحصول على نظرة نادرة في الداخل، وقام بتسجيل ما رائه وشاركه على قناته على "يوتيوب".





قال: "على الرغم من أن هذا هو أحد أهم الأهرامات في أرض المايا ، إلا أن القليل منهم يعرفون كيف يبدو الجزء الداخلي من هذا الهرم الأيقوني في الواقع، بسبب إغلاقه لعامة الناس منذ سنوات".





وأوضح أن هناك غرف مخفية داخل، ليست واحدة فقط ، بل هيكلين مخفيين بداخلها، فقد بُني الهرم من قبل حضارة المايا قبل الكولومبية في وقت ما بين القرنين الثامن والثاني عشر ، وكان بمثابة معبد للإله كوكولكان.





كما له بنية أساسية من المحتمل أن تكون قد شيدت قبل عدة قرون، وأضاف: "سنذهب إلى الداخل ونصعد الهرم الثاني إلى ما يسمى القرابين أو الغرفة الشمالية.





كما تم العثور على عظام بشرية مدمجة في العمارة نفسها، وإنها واحدة من أكثر الغرف رنينًا التي مررت بها على الإطلاق ، وقد كنت داخل العديد من الغرف في جميع أنحاء العالم.





وأظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 20 دقيقة المستكشف وهو يتجول داخل النصب التذكاري ، ويلتقط لقطات من التماثيل النادرة و "العروض" التي تركت قبل سنوات.





يتكون الهرم من سلسلة من المصاطب المربعة مع سلالم تصعد كل جانب من الجوانب الأربعة للمعبد في الأعلى، تماثيل الثعابين المتساقطة تجري على جوانب الدرابزين الشمالي.



