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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي ينعى سنان أبو لحوم : رمز وطني أفني عمره في خدمة اليمن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:19 ص
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي يؤدي واجب العزاء في المغفور له
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ميس رضا
 قام عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بتقديم واجب العزاء بالقاهرة، لأنجال وأسرة وأقارب الشخصية البرلمانية والسياسية العربية الشيخ سنان أبو لحوم المستشار السابق لرئيس الجمهورية اليمنية، والذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء لوطنه اليمن وللأمة العربية.


وأكد رئيس البرلمان العربي، أنَّ الجمهورية اليمنية فقدت برحيل الشيخ سنان أبو لحوم رمزًا وطنيًا قدم لبلده اليمن دورًا مخلصًا وخدمات جليلة، فضلًا عن مساهماته المشهود لها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان في استقبال رئيس البرلمان العربي، الشيخ سبأ أبو لحوم نجل الفقيد وأنجال الفقيد وأقاربه، وبحضور النائب علوي الباشا رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي وعدد من البرلمانيين اليمنيين وشيوخ القبائل، الذين عبَّروا عن الشكر والامتنان لرئيس البرلمان العربي لحرصه على تقديم واجب العزاء ومواقفه العربية الأصيلة والتي تعبر عن عمق الروابط العربية، وخصوصية العلاقات البحرينية اليمنية، مثمنين مشاعره النبيله ومواساته في الفقيد الراحل.
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